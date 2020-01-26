Міністр фінансів Великобританії Саджид Джавід представив зображення пам'ятної монети, яка була випущена з нагоди виходу країни з Європейського союзу (Brexit) 31 січня.

Про це повідомляє прес-служба уряду Британії.

Монета темно-синього кольору має номінал в 50 пенсів. На ній білими буквами англійською мовою написано гасло: “Мир, процвітання і дружба з усіма країнами”. Також на монеті написана дата Brexit – 31 січня 2020 рік.

Міністерство фінансів країни забезпечило виготовлення 3 млн таких монет. До кінця року планується випустити ще 7 млн. Вони будуть доступні в банках, поштових відділеннях та магазинах вже в день виходу Великобританії з ЄС.

“Ця монета знаменує собою початок захоплюючої нової глави в британській історії”, – написав член парламенту Британії і канцлер казначейства Саджид Джавід в Twitter.

Також відомство випустить спеціальну сувенірну монету з нагоди Brexit, яку вже погодилися придбати 13 тис. чоловік.