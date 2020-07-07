Про це поінформували в прес-службі посольства Британії в Україні.
Допомога надається у відповідь на заклики української влади до міжнародного співтовариства.
“Велика Британія надасть 100 тисяч фунтів стерлінгів для допомоги постраждалим від руйнівних паводків на заході України… Окрім забезпечення невідкладних потреб, пов’язаних з повінню, Британія також надасть підтримку в боротьбі з підвищеним ризиком поширення коронавірусу (COVID-19) серед місцевих жителів”, – зазначається в повідомленні.
У посольстві уточнили, що допомога включатиме: надання гігієнічних наборів і предметів першої необхідності, забезпечення питною водою і задоволення санітарних потреб.
“Ця підтримка також розрахована на середньострокову перспективу з метою відновлення регіону відповідно до пріоритетних потреб”, – сказано в повідомленні.