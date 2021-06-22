Співачка Брітні Спірс роками намагалася через суд змінити опікунство, яке контролює її життя, і повноваження її батька.

Про це пише The New York Times з посиланням на конфіденційні судові записи.

Коли суд передав право опікунства над співачкою та контроль за фінансами її батькові Джеймі Спірсу, фанати обурилися. Річ у тім, що своїм рішенням суд фактично визнав Брітні неспроможною захищати та піклуватися про себе, але співачка продовжувала працювати та збагачувати свою сім’ю.

Однак батько Спірс стверджував, що вона працює, завдяки його турботі, яка врятувала її від занепаду.

Впродовж багатьох років співачка уникала публічних заяв з цього приводу, але судові записи свідчать про боротьбу зірки за свої права.

У судових звітах 2016 року Брітні Спірс “сформулювала, що опікунство стало для неї гнітючим та контролювальним інструментом”. Згідно з повідомленням слідчого, зірка заявляла про “занадто великий контроль над її життям”.

Спірс повідомила слідчого, що вимагає якнайшвидшого припинення опікунства над нею, адже вона заробляє, а всі навколо неї лише витрачають ці гроші.

У 2019 році співачка заявила, що опікун змушував її залишитися у психіатричному закладі та виступати проти її волі.

Контроль над життям та фінансами співачки отримав її батько Джеймі. З 2008 року чоловік керує усіма діями 39-річної доньки.

Отримані судові протоколи свідчать, що Спірс поставила під сумнів його придатність до цієї ролі. Ще у 2014 році на закритому слуханні адвокат співачки заявив, що його підзахисна хоче вивчити питання про відсторонення батька від посади опікуна, посилаючись на його схильність до вживання алкоголю. Вона також вимагала переглянути список покупок, які батько здійснив за роки опікунства.

Минулого року адвокат заявив, що “Спірс боїться свого батька”, який й досі контролює її статки у понад 60 млн доларів.

Завтра Брітні Спірс повинна виступити у суді Лос-Анджелеса. Наразі невідомо, чи буде це слухання публічним та чи захоче співачка говорити з пресою на цю тему. Однак стосунки з батьком стануть центральною темою цього засідання.

Представники Джеймі Спірса не хочуть коментувати засідання, але кажуть, що опікунство було необхідним для захисту співачки від експлуатації та заподіяння шкоди. Вони наголошують, що Джеймі Спірс був “послушним батьком і діяв з любові до своєї дочки”.

“Брітні знає, що тато любить її, і що він буде поруч з нею – у ролі опікуна чи ні”, – заявила адвокатеса Спірса Вівіан Лі Торін.

У судових записах Спірс сказала, що батько був “одержимий” нею. Він хотів контролювати все, що стосується її. Вона навіть не могла заводити друзів без його схвалення.

Попри те, що попзірка заробляла мільйони, батько щомісяця давав їй лише 2 тисячі доларів.

Спірс поскаржилася, що будь-які помилки з її боку могли суворо каратися. Опікунство викликало у неї “багато страху”.

У 2016 році слідчі поспілкувалися зі сторонами та дійшли висновку, що опікунство залишається необхідністю для Спірс, враховуючи її схильність до “періодичних” проблем з наркотиками та фінансові можливості.

“Ці записи містять лише неповну картину настроїв і ситуації Спірс протягом 13 років. Проте вони досить детально демонструють її невдоволення домовленістю, зокрема побоювання з приводу того, що її погляди на батька та його поведінку не були належним чином враховані”, – пише газета.

Експерти кажуть, що опікунство над Спірс необхідно скасовувати, адже вона може піклуватися про себе, заробляти та контролювати свої дії.

Джеймі Спірс

Методи виховання Джеймі Спірса демонструють його власний життєвий шлях. Перша дружина чоловіка Деббі Сандерс Крос зазначила, що “дуже важке виховання” вплинуло на його життя та погляди.

“Я справді думаю, що саме тому він намагається так захищати Брітні”, – сказала вона.

Джеймі Спірс народився та довгий час проживав у крихітному містечку в Луїзіані. Його батько був доволі жорстким чоловіком, але Джеймі його любив, поважав та боявся.

Молодість чоловіка була дуже драматичною. У віці 13 років він втратив маму. Вона повісилася на могилі своєї дитини, яка померла немовлям. Потім Спірс потрапив у ДТП, у результаті якої помер його товариш.

У 22 роки його заарештували за наркотики та за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

У 1980 році мати Брітні Спірс Лінн подала на розлучення і попросила захисту через побоювання, що чоловік “розсердиться, коли дізнається про цю новину” й завдасть їй шкоди.

Пара примирилася, але їхнє сімейне життя лихоманило постійними витівками чоловіка, який зловживав алкоголем.

Подружжя зазнало фінансових проблем й у 1998 році оголосило про банкрутство. У 2002 році Лінн знову подала на розлучення й не передумала цього разу.

“Це найкраще, що коли-небудь траплялося із нашою сім’єю”, – написала Лінн Спірс у своїх мемуарах.

Поки Брітні будувала блискучу кар’єру, її батько лікувався від алкоголізму. Але у 2007 році у співачки стався нервовий зрив. За нею полювали папараці, у неї відібрали дітей, вона почала вживати наркотики. Тоді у житті співачки з’явився батько, який і став її опікуном.

Лінн у своїх мемуарах пише, що Джеймі молився та дотримувався посту перед тим, як звернутися до суду у справі про опікунство.

Співачка пручалася й наполягала, що її батько не може бути опікуном. Проте тоді їй навіть не дозволили самотужки найняти адвоката. Суд надав їй захисника, який і досі займається справою.

У лютому 2008 року суд визнав Джеймі Спірса “достатньо кваліфікованою та відповідальною особою для ролі опікуна”.

Після суду Спірс почала активно працювати. Вона випустила альбом, відправилася у концертний тур, що складався із понад 100 шоу та заробляла мільйони.

Водночас усіма фінансами керував її батько й отримував зарплатню опікуна у розмірі 16 тисяч доларів без надбавок. Суд дозволив йому отримувати відсотки від усіх угод та контрактів доньки.

Сумнівний опікун

У судових записах Спірс називає свого батька “сумнівним опікуном”. Вона не впевнена, що він діяв у її інтересах.

Є також свідчення помічниці співачки, яка стверджує про алкогольні рецидиви її батька.

У 2014 році адвокат Спірс заявив, що Джеймі Спірс зловживає алкоголем, але його захисники це заперечували. Проте на засіданні чоловік відмовився пройти тест на алкоголь, а його адвокати назвали це прохання недоречним.

Згідно зі стенограмою, адвокат співачки наголосив на її бажанні припинити опікунство, адже її побоювання не сприймають серйозно. Спірс навіть говорила про бажання взяти паузу у творчій діяльності, але батько не дозволяє це робити.

Тоді суддя заявив, що розгляне питання про скасування опікунства, якщо протягом року співачка демонструватиме негативні тести на наркотики та покаже висновки лікаря про відмінний стан здоров’я. Проте ця обіцянка була радше неформальною.

За зачиненими дверима

У 2016 році співачка випустила новий студійний альбом, дала понад 50 концертів, заробила десятки мільйонів доларів та знову почала вимагати скасування опікунства.

Судове засідання відбувалося за закритими дверима. Згідно з матеріалами суду, Спірс заявила про відсутність фінансової незалежності, хоча вона є мільйонеркою. Зірка заявила, що її опікуни витрачають гроші на власний розсуд, на даючи їй змогу навіть зробити ремонт у помешканні.

До 2019 року співачка активно вела соцмережі та гастролювала, але потім оголосила творчу перерву на невизначений час.

Тієї весни Спірс з’явилася на закритому засіданні й зачитала заяву. Згідно зі стенограмою, вона стверджувала, що її відправили в психіатричну установу всупереч її волі. Вона розцінила це як покарання за те, що відстояла себе і зробила заперечення під час репетиції.

Вона розповіла, що проти своєї волі виступала з високою температурою.

Співачка перерахувала свої досягнення та заявила, що є самостійною та не потребує опіки.

Влітку того ж року сталася сутичка між батьком співачки та її 13-річним сином. Тоді суд заборонив дідусю бачити онуків.

Через два тижні Спірс через проблеми зі здоров’ям передав право опіки своїй помічниці, але гроші зірки досі під його контролем.

З того часу адвокат співачки кілька разів звертався до суду з проханням скасувати опіку. Джеймі Спірса звинувачували у витрачанні коштів доньки та спробі отримання тотального контролю над її життям.

Чоловік продав будинок, де виросла зірка. Зараз він живе непублічним життям та рідко дає коментарі пресі.