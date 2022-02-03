Про це повідомляє ArchDaily.

Нові станції поєднають східну частину міста з центром і залізничним вокзалом та матимуть назви “Музейна”, “Центральна” й “Театральна”. Розроблення проєктів, як відомо, почалося ще у 2016-му році.

Як зазначають архітектори, інтер’єр станцій розроблено так, щоб пасажири змогли інтуїтивно і без зайвих підказок у них орієнтуватися. А дизайн станцій присвячений традиціям міста ремісництва й металургії. Зокрема, вхідні павільйони міститимуть тонкі конструкції, виготовлені з переробленої сталі на місцевих ливарних заводах Дніпра.

Розробляв концепцію станцій голова Zaha Hadid Architects Патрік Шумахер, а головною архітекторкою призначили одеситку Євгенію Зигун, яка працює з бюро понад 10 років. Будівельні роботи виконуватиме турецька компанія Limak.