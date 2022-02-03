Про це повідомляє ArchDaily.
Нові станції поєднають східну частину міста з центром і залізничним вокзалом та матимуть назви “Музейна”, “Центральна” й “Театральна”. Розроблення проєктів, як відомо, почалося ще у 2016-му році.
Як зазначають архітектори, інтер’єр станцій розроблено так, щоб пасажири змогли інтуїтивно і без зайвих підказок у них орієнтуватися. А дизайн станцій присвячений традиціям міста ремісництва й металургії. Зокрема, вхідні павільйони міститимуть тонкі конструкції, виготовлені з переробленої сталі на місцевих ливарних заводах Дніпра.
Розробляв концепцію станцій голова Zaha Hadid Architects Патрік Шумахер, а головною архітекторкою призначили одеситку Євгенію Зигун, яка працює з бюро понад 10 років. Будівельні роботи виконуватиме турецька компанія Limak.
- Нагадаємо, Туреччина заявила, що не планує змінювати угоди щодо постачання Україні зброї. За словами глави Управління зв’язків із громадськістю адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна, продаж ударних безпілотників Bayraktar не пов’язаний із напругою на українсько-російському кордоні з грудня 2021 року.
- Також материнська компанія Facebook, Meta, на нічних торгах втратила майже 200 мільярдів доларів після публікації квартальних результатів. Meta не змогла виправдати прогнозів прибутковості та кількості активних користувачів.
- У Павлограді (Дніпровська область) місцевий житель на городі знайшов іржаву залізяку. Згодом з’ясувалося, залізяка – стародавній меч.