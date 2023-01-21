Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

“Sea King зі Сполученого Королівства прибув до свого нового королівства біля Чорного моря в Україні! Це — потужне посилення для українських ВМС. Наша співпраця посилюватиметься”, — йдеться в заяві.

Крім того, Резніков подякував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу за допомогу, зауваживши, що “разом ми захистимо моря і землі по всій Європі”.

Зазначимо, що у листопаді цього року стало відомо, що Велика Британія вперше надішле гелікоптери Sea King з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тоді щодо передачі гвинтокрила оголосило міністерство оборони Великої Британії. Bloomberg навело слова глави британського Міноборони Бена Волесса, що це перший випадок надання гелікоптерів.

ДОВІДКА. Sea King призначені для пошуку й порятунку. Раніше вони використовувалися Королівськими ВПС і Королівським військово-морським флотом. З експлуатації зняли останній екземпляр у 2018 році.