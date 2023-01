Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

“Sea King зі Сполученого Королівства прибув до свого нового королівства біля Чорного моря в Україні! Це — потужне посилення для українських ВМС. Наша співпраця посилюватиметься”, — йдеться в заяві.

Крім того, Резніков подякував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу за допомогу, зауваживши, що “разом ми захистимо моря і землі по всій Європі”.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023