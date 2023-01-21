Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.
“Sea King зі Сполученого Королівства прибув до свого нового королівства біля Чорного моря в Україні! Це — потужне посилення для українських ВМС. Наша співпраця посилюватиметься”, — йдеться в заяві.
Крім того, Резніков подякував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу за допомогу, зауваживши, що “разом ми захистимо моря і землі по всій Європі”.
Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!
It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.
Thank you to @BWallaceMP
Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023
Зазначимо, що у листопаді цього року стало відомо, що Велика Британія вперше надішле гелікоптери Sea King з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Тоді щодо передачі гвинтокрила оголосило міністерство оборони Великої Британії. Bloomberg навело слова глави британського Міноборони Бена Волесса, що це перший випадок надання гелікоптерів.
ДОВІДКА. Sea King призначені для пошуку й порятунку. Раніше вони використовувалися Королівськими ВПС і Королівським військово-морським флотом. З експлуатації зняли останній екземпляр у 2018 році.
- Щодо підтримки України, то Велика Британія передала чергову партію допомоги. Зокрема понад 900 генераторів і приблизно 15 000 наборів комплектів для екстремальних холодів. Комплекти передадуть Збройним силам України. Серед них є одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки та утеплені намети.
- За інформацією ЗМІ прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак дав розпорядження проаналізувати хід війни в Україні. У британському уряді побоюються, що такий крок може призвести до уповільнення надання допомоги Україні