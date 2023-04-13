У розвідці Великої Британії зреагували на те, що у деяких російських регіонах та у тимчасово окупованому Криму скасували парад на 9 травня.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

Фахівці зауважили, що у Курській та Бєлгородській областях РФ, котрі межують з Україною, а також у тимчасово окупованому Криму скасовано святкові заходи 9 травня.

Як стверджували офіційні особи, заходи, ймовірно, були скасовані в основному через проблеми безпеки поблизу кордону.

Однак, додали розвідники, те, що РФ скасовує святкування в окремих областях, свідчить про чутливу комунікаційну проблему Кремля, адже президент Росії Володимир Путін пояснює так звану “СВО” в Україні у дусі радянського досвіду Другої світової війни.

Тому під час днів святкувань все більше росіян можуть почати ставити питання про те, чому РФ не може досягти успіхів у війні проти України.

“Вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат (на війні проти України – ред.), які Кремль намагається приховати”, – резюмували фахівці.