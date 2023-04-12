Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що цьогоріч на півострові не проводитимуться святкова демонстрація 1 травня, процесія "Безсмертний полк" та військовий парад 9 травня.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Аксьонова, “влада” Криму та Севастополя хвалила спільне рішення не проводити святкову демонстрацію 1 травня, а також відмовитись від процесії “Безсмертний полк” і параду на 9 травня.

“Це рішення обумовлене з міркувань безпеки”, – написав він.

Водночас Аксьонов наголосив, що попри скасування масштабних святкувань, ветерани Другої світової війни не залишаться без уваги.

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Варто зауважити, що раніше від святкувань 9 травня відмовились у російських Бєлгороді та Курську.

Зокрема губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що цьогоріч у регіоні не проводитимуть парад на честь 9 травня, аби “не провокувати” українців.

Своєю чергою губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у Курську з міркувань безпеки скасовано військовий парад на “День перемоги” 9 травня. Він уточнив, що це пов’язано з позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити “антитерористичні заходи”.