Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За словами Аксьонова, “влада” Криму та Севастополя хвалила спільне рішення не проводити святкову демонстрацію 1 травня, а також відмовитись від процесії “Безсмертний полк” і параду на 9 травня.
“Це рішення обумовлене з міркувань безпеки”, – написав він.
Водночас Аксьонов наголосив, що попри скасування масштабних святкувань, ветерани Другої світової війни не залишаться без уваги.
Варто зауважити, що раніше від святкувань 9 травня відмовились у російських Бєлгороді та Курську.
Зокрема губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що цьогоріч у регіоні не проводитимуть парад на честь 9 травня, аби “не провокувати” українців.
Своєю чергою губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у Курську з міркувань безпеки скасовано військовий парад на “День перемоги” 9 травня. Він уточнив, що це пов’язано з позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити “антитерористичні заходи”.
- 11 квітня призначений Москвою так званий лідер Криму Сергій Аксьонов заявив, що регіон перебуває на сторожі перед ймовірним майбутнім українським контрнаступом, наголосивши, що російські сили побудували “сучасну, глибоку оборону”.