У новому розвідувальному огляді британські розвідники припустили, що війська РФ окупували більшу частину Сєвєродонецька.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.

Наземні дії Росії залишаються дуже зосередженими, а головна вогнева потужність сконцентрована у невеликому секторі Луганської області.

“Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста. Більша частина міста, ймовірно, зараз окуповано російськими військами, включаючи чеченських бойовиків” — йдеться в огляді.

Також в Міноборони зауважують, що за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетних ударів великої дальності по інфраструктурі по всій Україні.