Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.
Наземні дії Росії залишаються дуже зосередженими, а головна вогнева потужність сконцентрована у невеликому секторі Луганської області.
“Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста. Більша частина міста, ймовірно, зараз окуповано російськими військами, включаючи чеченських бойовиків” — йдеться в огляді.
Також в Міноборони зауважують, що за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетних ударів великої дальності по інфраструктурі по всій Україні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 June 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GxpDQY3ua2
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 1, 2022
- Нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують просуватися Сєвєродонецьком. Наразі солдати РФ вже увійшли до центру міста.
- Попри те, що більша частина міста Сєвєродонецьк контролюється військовослужбовцями РФ. Водночас місто не оточене, і передумов для цього немає.
- Нагадаємо, ввечері 31 травня російські війська завдали авіаційного удару по Сєвєродонецьку, влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.