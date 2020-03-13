Про це йдеться в матеріалі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже заявила, що 70% її громадян можуть заразитися.

“Прогнози невтішні, а підсумок, буде ще гіршим”, – заявив Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.

“Наскільки гостро стоїть питання для нервової американської публіки і її примхливого керівництва буде зрозуміло на наступному тижні. Все залежить від того, наскільки агресивно США намагаютимуться стримати коронавірус навіть ціною величезних соціальних і економічних потрясінь, а також від самого вірусу, нового патогену, який все ще розкриває свою справжню природу”, – сказано в матеріалі.

На думку медиків, коронавірус на території США може стати дійсно “історичною пандемією”.

На даний момент більшість з понад тисячі заражених американців мають відносно “легкі симптоми” і швидко долають кризовий поріг, в залежності від термінів госпіталізації. У групі підвищеного ризику залишаються громадяни похилого віку. Відповідно до досвіду Китаю, летальним результатом зараження коронавірусом може закінчитися для хворих віком від 60 років, і ще ймовірніше – для тих, кому більше 80 і є хронічні захворювання.

Деякі прогнози щодо поширення коронавірусу на території США вже виправдалися. Зокрема, це стосується прогнозу професора Медичного центру Університету штату Небраска Джеймса Лоулера. Ще місяць тому він говорив про ймовірні сотні хворих і загиблих від коронавірусу.

Інший прогноз, зроблений колишнім директором CDC Томом Фріденом з некомерційної організації Resolve to Save Lives, свідчить про те, що смертність від коронавірусу в США може варіюватися в залежності від того, який відсоток населення заражається і наскільки смертельним є захворювання. На його думку, при найгіршому сценарії, половина населення США заразиться і більше 1 мільйона осіб можуть померти.

Епідеміологи припускають, що спалах коронавірусу можливий в тому ж масштабі, що й пандемія грипу 1957 року. При цьому, вони не допускають, що він буде таким же катастрофічним, як іспанський грип 1918 року, який вбив приблизно 675 тисяч американців і 50 мільйонів осіб у всьому світі.

За даними ВООЗ, показник летальності для covid-19 – на сьогоднішній день вище 3% у всьому світі – є постійно зростаючим числом, яке залежить від безлічі факторів, включаючи доступ до надійної медичної допомоги.

Епідеміолог Кейтлін Ріверс з Університету Джона Хопкінса зазначила, що скласти прогноз складно через постійне переміщення людей і часту зміну симптомів самого коронавірусу.

На даний момент епіцентром пандемії коронавірусу стала Європа. Директор CDC Роберт Редфілд заявив Конгресу: “Європа – це новий Китай”.