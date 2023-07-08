Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.
Відтепер у ЦНАП усіх територіальних громад доступна та уточнена ціла низка послуг у сфері будівництва. Зокрема:
- уточнення даних у поданих повідомленнях;
- внесення інформації до Реєстру будівельної діяльності;
- внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
- скасування містобудівних умов та обмежень;
- коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок.
Крім того, українці зможуть отримати в ЦНАП витяг про несудимість. Цей документ необхідний, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі. Витяг також можна отримати у застосунку “Дія”.
Також у ЦНАП, які забезпечені відповідним обладнанням, можна буде скласти теоретичний іспит, необхідний для отримання водійського посвідчення. Раніше це можна було зробити лише в сервісних центрах МВС.
- СБУ викрила у Києві підпільний “ЦНАП”, який продавав фальшиві паспорти та водійські права. У Києві виявлено нелегальний цех, де виготовляли та продавали підроблені документи, печатки і штампи України та Євросоюзу.
- Європа підтримує розширене визнання водійських документів у країнах-членах ЄС для українських переселенців.
- Головний сервісний центр МВС став повноправним учасником у Міжнародній комісії з тестування водіїв CIECA, яка об’єднує компетентні органи та організації у сфері безпеки дорожнього руху та проведення теоретичних і практичних іспитів для отримання права керування транспортними засобами.