Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

Відтепер у ЦНАП усіх територіальних громад доступна та уточнена ціла низка послуг у сфері будівництва. Зокрема:

  • уточнення даних у поданих повідомленнях;
  • внесення інформації до Реєстру будівельної діяльності;
  • внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
  • скасування містобудівних умов та обмежень;
  • коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок.

Крім того, українці зможуть отримати в ЦНАП витяг про несудимість. Цей документ необхідний, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі. Витяг також можна отримати у застосунку “Дія”.

Також у ЦНАП, які забезпечені відповідним обладнанням, можна буде скласти теоретичний іспит, необхідний для отримання водійського посвідчення. Раніше це можна було зробити лише в сервісних центрах МВС.