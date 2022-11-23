Про це Валерій Залужний зазначив у Facebook.
Під час сьогоднішньої атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного (Х-101/Х-555) і морського базування (“Калібр”). Силами і засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу “Ланцет”.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що тільки по Києву було випущено 30 ракет, 20 знищено.
Він висловив вдячність військовослужбовцям, “чий професіоналізм рятує життя”.
“Ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, — на межі можливого”, – зазначив Залужний.
Окрім цього, він подякував країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО, що прикривають небо над Україною. Та заявив, що “мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України”.
23 листопада у низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляється у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. В усіх регіонах, окрім Криму, лунала повітряна тривога.
Внаслідок ракетних обстрілів окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив про ймовірність евакуації частини жителів Києва. Це може статися у тому випадку, якщо ситуація з електропостачанням погіршиться, а температура повітря опускатиметься ще нижче.
- Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста за можливості провести зиму у селах чи індивідуальних домівках. За його словами, через проблеми з енергопостачанням – які виникли внаслідок обстрілів росіянами енергетичних об’єктів – у багатоповерхівках будуть проблеми з опаленням.
- Через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.