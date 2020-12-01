Про це свідчать результати дослідження Інституту масової інформації (ІМІ) під назвою “Ядро новин. Яким подіям віддають перевагу українські сайти”.
Дослідження стосувалося новин 20 онлайнових медіа в листопаді.
Експерти ІМІ склали ядро новин українських сайтів. Для кожної новини визначалися чотири показники: рівень новини, тематика, джерело і соцмережа (якщо джерелом новини були соцмережі). Загалом вибірка становила 3573 новини.
Під рівнем новини експерти мають на увазі її територіальність: місцевий рівень, національний, тимчасово окуповані території України (Крим і Донбас), Росія, країни колишнього СРСР (про події в Білорусі, Молдові, Грузії, Азербайджані та Вірменії), міжнародний (решта світу) та інші.
Як відзначають в ІМІ, найбільше сайти публікували новини національного рівня – 36,6%. Трохи менше було новин міжнародного рівня – 35,9%.
“Такий високий показник новин міжнародного рівня пов’язаний з тим, що на період дослідження припало підбиття підсумків виборів у США”, – уточнили в ІМІ.
Дослідження показало, що для кожного сайту ці показники відрізняються залежно від пріоритету тематик.
Варто зазначити, що видання “Букви” лідирує за рівнем висвітлення новин на міжнародну тематику (62,3%).
Що стосується новин національної тематики, то показник видання “Букви” в листопаді – 34,9%.
У сукупності національні, міжнародні та місцеві новини склали 90% всіх повідомлень ЗМІ.
Під час дослідження експерти ІМІ також вивчили пріоритети сайтів за тематикою новин. Було виділено 15 тем.
Дослідження показало, що 73% всіх новин стосуються лише п’яти тем: політика (новини про діяльність Парламенту та інших органів влади, а також пов’язані з виборами), здоров’я (як повідомлення зі сфери охорони здоров’я, так і карантин), кримінал, шоу-біз і економіка (фінанси, макроекономіка, енергетика, тарифи).
“Букви” лідирують за кількістю новин на політичну тематику (64,2%).
Стосовно економічної тематики показник видання “Букви” – 2,8%; тематики здоров’я – 14,2%. Крім того, 3,8% новин видання “Букви” в листопаді стосувалися тематики шоу-бізнесу, а 4,7% – криміналу.
Експерти ІМІ визначили п’ять можливих джерел новин: власна новина, новини інших медіа, новини на основі офіційних повідомлень органів влади та правоохоронних органів, “реліз” (новини на основі повідомлень компаній, партій), новини з соцмереж (найбільшими джерелами для новин є Facebook та Instagram). Приблизно 95% усіх новин припадало на ці джерела інформації.
Моніторинг проводився 6 листопада 2020 року. Вибірка склала 3573 матеріали (всі новини, що вийшли в моніторинговий період у головній стрічці) в таких онлайн-медіа: “Букви”, “Обозреватель”, “Політека”, “24 канал”, “Гордон”, “Українська правда”, УНІАН, “Сегодня”, ТСН, 112.ua, Newsone, RBC.ua, “Ліга”, “Інтерфакс-Україна”, “Суспільне”, “Український тиждень”, “Дзеркало тижня”, “Цензор”, “Кореспондент”, “Страна”.
- У вересні 2020 року видання #Букви посіло перше місце у рейтингу Інституту масової інформації (ІМІ) як популярний новинний сайт, що демонструє високий рівень дотримання професійних стандартів.
- За даними Інституту масової інформації (ІМІ), у серпні видання #Букви потрапило до рейтингу онлайнових медіа, які демонструють високий рівень прозорості.
- Згідно з моніторингом ІМІ за червень, у виданні #Букви немає жодного замовного матеріалу, тобто джинси.
- У травні 2020 року інтернет-видання #Букви разом із ще п’ятьма онлайн-медіа очолило список найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів.