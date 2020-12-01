Інтернет-видання "Букви" очолило список ЗМІ за рівнем висвітлення новин міжнародної та політичної тематики.

Про це свідчать результати дослідження Інституту масової інформації (ІМІ) під назвою “Ядро новин. Яким подіям віддають перевагу українські сайти”.

Дослідження стосувалося новин 20 онлайнових медіа в листопаді.

Експерти ІМІ склали ядро новин українських сайтів. Для кожної новини визначалися чотири показники: рівень новини, тематика, джерело і соцмережа (якщо джерелом новини були соцмережі). Загалом вибірка становила 3573 новини.

Під рівнем новини експерти мають на увазі її територіальність: місцевий рівень, національний, тимчасово окуповані території України (Крим і Донбас), Росія, країни колишнього СРСР (про події в Білорусі, Молдові, Грузії, Азербайджані та Вірменії), міжнародний (решта світу) та інші.

Як відзначають в ІМІ, найбільше сайти публікували новини національного рівня – 36,6%. Трохи менше було новин міжнародного рівня – 35,9%.

“Такий високий показник новин міжнародного рівня пов’язаний з тим, що на період дослідження припало підбиття підсумків виборів у США”, – уточнили в ІМІ.

Дослідження показало, що для кожного сайту ці показники відрізняються залежно від пріоритету тематик.

Варто зазначити, що видання “Букви” лідирує за рівнем висвітлення новин на міжнародну тематику (62,3%).

Що стосується новин національної тематики, то показник видання “Букви” в листопаді – 34,9%.

У сукупності національні, міжнародні та місцеві новини склали 90% всіх повідомлень ЗМІ.

Під час дослідження експерти ІМІ також вивчили пріоритети сайтів за тематикою новин. Було виділено 15 тем.

Дослідження показало, що 73% всіх новин стосуються лише п’яти тем: політика (новини про діяльність Парламенту та інших органів влади, а також пов’язані з виборами), здоров’я (як повідомлення зі сфери охорони здоров’я, так і карантин), кримінал, шоу-біз і економіка (фінанси, макроекономіка, енергетика, тарифи).

“Букви” лідирують за кількістю новин на політичну тематику (64,2%).

Стосовно економічної тематики показник видання “Букви” – 2,8%; тематики здоров’я – 14,2%. Крім того, 3,8% новин видання “Букви” в листопаді стосувалися тематики шоу-бізнесу, а 4,7% – криміналу.

Експерти ІМІ визначили п’ять можливих джерел новин: власна новина, новини інших медіа, новини на основі офіційних повідомлень органів влади та правоохоронних органів, “реліз” (новини на основі повідомлень компаній, партій), новини з соцмереж (найбільшими джерелами для новин є Facebook та Instagram). Приблизно 95% усіх новин припадало на ці джерела інформації.

Моніторинг проводився 6 листопада 2020 року. Вибірка склала 3573 матеріали (всі новини, що вийшли в моніторинговий період у головній стрічці) в таких онлайн-медіа: “Букви”, “Обозреватель”, “Політека”, “24 канал”, “Гордон”, “Українська правда”, УНІАН, “Сегодня”, ТСН, 112.ua, Newsone, RBC.ua, “Ліга”, “Інтерфакс-Україна”, “Суспільне”, “Український тиждень”, “Дзеркало тижня”, “Цензор”, “Кореспондент”, “Страна”.