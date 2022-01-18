Журналіст #Букв протягом минулого місяця фіксував мікроавтобус і озброєного нацгвардійця, який охороняє будівлю консульства Російської Федерації.

З метою дізнатися, чому біля консульства країни-агресора державна охорона, #Букви надіслали запит до Головного управління Національної гвардії України та Міністерства внутрішніх справ України.

Консульство Росії розташоване на вулиці Добровольчих батальйонів, 5 у Києві. Журналіст #Букв протягом місяця, в будні і в вихідні, вдень і вночі, спостерігав, як територію, прилеглу до будівлі дипустанови, патрулює військовослужбовець Національної гвардії України зі зброєю. Крім того, біля російського консульства постійно перебував спеціально обладнаний мікроавтобус НГУ.













#Букви зафіксували озброєну охорону Нацгвардії біля консульства РФ // 7 фото

Серед запитань, які #Букви поставили перед ГУ Нацгвардії та МВС, є таке: на якій підставі озброєні військовослужбовці Національної гвардії України з залученням спеціальних транспортних засобів здійснюють охорону будівлі консульства Російської Федерації?

Оскільки Нацгвардія фінансується з державного бюджету, отже, коштом платників податків, друге запитання стосувалось суми, яку було витрачено на охорону російського консульства.

Про отримані відповіді та їх зміст поінформуємо як тільки вони надійдуть.