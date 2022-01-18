Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що МЗС не були повідомлені про евакуацію російських дипломатів.

Про це Олег Ніколенко написав у Facebook.

Нагадаємо, газета The New York Times опублікувала інформацію про те, що Росія почала евакуацію своїх дипломатів з України.

“До нашого міністерства не надходило жодної інформації від Російської Федерації про евакуацію їхніх співробітників із дипломатичних установ РФ з України”, – написав Ніколенко.

Він також уточнив, що посольства інших держав в Україні не займаються евакуацією своїх співробітників.

Окрім цього, запевнив Ніколенко, Київ також не планує евакуювати своїх людей із дипломатичних установ України в Росії – всі чотири консульства та посольство у Москві працюватимуть у штатному режимі.

“Україна, зі свого боку, не буде вивозити своїх дипломатів з Росії. Не зважаючи на складні умови, сьогодні у РФ у штатному режимі працюють посольство в Москві, генеральні консульства у Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, а також консульства у Єкатеринбурзі та у Новосибірську. Ми робимо все для захисту інтересів українців в Росії”, – додав речник МЗС України.