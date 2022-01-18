Про це повідомляє американська газета New York Times.
Приблизно ще 30 членів сімей російських дипломатів із Києва та Львова поїдуть з України протягом наступних кількох днів.
Дипломатам у двох інших консульствах сказали підготуватися до виїзду.
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За даними офіційного представника США, Вашингтон знав про евакуацію, що готується.
“У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів їхніх сімей з посольства Росії в Україні наприкінці грудня та на початку січня”, – наголошується в заяві.
Серед можливих причин газета виділяє три: пропаганду, підготовку до можливого вторгнення або ж такий трюк.
Як кажуть офіційні особи у Вашингтоні, Путін ще не ухвалив остаточного рішення про нове вторгнення в Україну.
У Росії ж цю інформацію повністю спростовують. У МЗС країни-агресора місцевим журналістам заявили, що консульства працюють у звичному режимі.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що через нарощування Росією військ на кордоні з Україною, Європа може опинитися у війні.
- Також президент Естонії Алар Каріс під час зустрічі з головою представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасом заявив, що військова агресія з боку Росії загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи.
- Президент РФ Володимир Путін на пресконференції у Москві заявив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з атакою на Україну.
- Своєю чергою, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони категорично відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.
- При цьому, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Путін створює кризові ситуації протягом багатьох років, котрі пропонує вирішувати, вимагаючи поступок. Він розуміє лише силу та зупиняється там, де його зупинять.
- Раніше речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США не розглядають можливості скорочення присутності американських військ у Європі.