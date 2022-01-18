За даними журналістів, Україну в січні покинули 18 осіб – в основному це діти та дружини російських дипломатів. Їх вивезли на автобусах до Москви

Про це повідомляє американська газета New York Times.

Приблизно ще 30 членів сімей російських дипломатів із Києва та Львова поїдуть з України протягом наступних кількох днів.

Дипломатам у двох інших консульствах сказали підготуватися до виїзду.

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За даними офіційного представника США, Вашингтон знав про евакуацію, що готується.

“У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів їхніх сімей з посольства Росії в Україні наприкінці грудня та на початку січня”, – наголошується в заяві.

Серед можливих причин газета виділяє три: пропаганду, підготовку до можливого вторгнення або ж такий трюк.

Як кажуть офіційні особи у Вашингтоні, Путін ще не ухвалив остаточного рішення про нове вторгнення в Україну.

У Росії ж цю інформацію повністю спростовують. У МЗС країни-агресора місцевим журналістам заявили, що консульства працюють у звичному режимі.