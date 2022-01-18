Про це повідомляє американська газета New York Times.

Приблизно ще 30 членів сімей російських дипломатів із Києва та Львова поїдуть з України протягом наступних кількох днів.

Дипломатам у двох інших консульствах сказали підготуватися до виїзду.

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За даними офіційного представника США, Вашингтон знав про евакуацію, що готується.

“У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів їхніх сімей з посольства Росії в Україні наприкінці грудня та на початку січня”, – наголошується в заяві.

Серед можливих причин газета виділяє три: пропаганду, підготовку до можливого вторгнення або ж такий трюк.

Як кажуть офіційні особи у Вашингтоні, Путін ще не ухвалив остаточного рішення про нове вторгнення в Україну.

У Росії ж цю інформацію повністю  спростовують. У МЗС країни-агресора місцевим журналістам заявили, що консульства працюють у звичному режимі.

 

 