В Україні були випадки, коли лікарів просили не звітувати про кількість нових хворих на коронавірус COVID-19, щоб не потрапити до "червоної" зони карантину.

Про це розповів в коментарі #Буквам колишній заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк.

Як відомо, поділ України на “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону” зони почав діяти з 1 серпня 2020 року. 22 вересня уряд переглянув критерії, за якими той чи інший регіон належить до певної зони. Головними критеріями є завантаженість ліжок і кількість хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Рішення стосовно віднесення того чи іншого регіону до “червоної” зони на своїх засіданнях ухвалює Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо регіон віднесли до “червоної” зони, то це означає заборону роботи громадського транспорту, заборонено роботу навчальних закладів, як і ТРЦ, кафе і ресторанів.

“Через ці заборони ніхто не хоче потрапити до “червоної” зони. Мені відомо про такі випадки, коли лікарів просили не звітувати про кількість нових хворих на коронавірус”, – зазначив у зв’язку з цим Ковтонюк.

Натомість він певен, що зараз більше маніпуляцій відбувається не з кількістю тестів, а з кількістю ліжок.

“За моїм відчуттям, за кількістю завантаженості ліжок набагато простіше обманути статистику, ніж за кількістю хворих”, – вважає Ковтонюк.

Він також висловив думку, що навіть в умовах, коли в деяких регіонах занижують статистику хворих на коронавірус, це не привід не довіряти загальній статистиці.

“Якби у нас було 300-400 хворих на день, як це було навесні, то тоді треба було б задуматись над цим. Однак при тих об’ємах хворих, які ми маємо на сьогодні, статистика показує тенденцію до зростання рівня захворюваності. Можливо, по деяких регіонах не відбиває, але в цілому вона показує, куди рухається Україна”, – наголосив Ковтонюк.