Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Уточнюється, що колишнього правоохоронця підозрюють в перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством та вчиненням незаконного перешкоджання проведенню протестів групою осіб за попередньою сгоовру.

“Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 підозрюваний перевищив свої службові повноваження та скоїв адміністративне затримання учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання екс-правоохоронець застосував до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодив організації і проведенню зборів. Надалі підозрюваний, склав рапорт про затримання потерпілого, до якого вніс завідомо неправдиві відомості”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що підозрюваному за звинуваченнями може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.