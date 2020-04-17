Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Уточнюється, що колишнього правоохоронця підозрюють в перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством та вчиненням незаконного перешкоджання проведенню протестів групою осіб за попередньою сгоовру.
“Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 підозрюваний перевищив свої службові повноваження та скоїв адміністративне затримання учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання екс-правоохоронець застосував до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодив організації і проведенню зборів. Надалі підозрюваний, склав рапорт про затримання потерпілого, до якого вніс завідомо неправдиві відомості”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що підозрюваному за звинуваченнями може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.
- Вранці 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.
- Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.