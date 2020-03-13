Про це в Twitter повідомляє прес–служба філіппінського відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Уточнюється, що в філіппінському секторі інтернету раніше поширювалися чутки про те, що якщо пити воду кожні 15 хвилин, то це може запобігти зараженню китайським коронавірусом.
Це мотивувалося тим, що горло і стравохід нібито потрібно завжди залишати вологими.
“Зволоження водою є важливим для здоров’я в цілому, однак воно не перешкоджає коронавирусной інфекції“, – йдеться в повідомленні.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.