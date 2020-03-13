У Всесвітній організації охорони здоров'я спростували чутки про те, що пити воду кожні 15 хвилин може запобігти зараженню китайським атиповим коронавірусом.

Про це в Twitter повідомляє прес–служба філіппінського відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Уточнюється, що в філіппінському секторі інтернету раніше поширювалися чутки про те, що якщо пити воду кожні 15 хвилин, то це може запобігти зараженню китайським коронавірусом.

Це мотивувалося тим, що горло і стравохід нібито потрібно завжди залишати вологими.

“Зволоження водою є важливим для здоров’я в цілому, однак воно не перешкоджає коронавирусной інфекції“, – йдеться в повідомленні.