Потужність генерації електроенергії зростає – Yasno

Про це повідомив генеральний директор постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко у Facebook.
Аби не було аварійних вимкнень, необхідно вкластися у наперед визначені ліміти споживання.
Потужність генерації сьогодні перевищила тисячну позначку, продовжуємо працювати у графіках. На завтра маємо такі обмеження: Київ: 1050 МВт на день та 683 МВт – вночі”, – зазначив Коваленко.
Продовжуючи тему рівномірності та справедливості відключень, він згадав про будинки, підключені до ліній критичної інфраструктури.
За його словами, нині майже всі будинки у Києві відключаються за графіками.
Хоча є будинки поза групами, підключені до ліній критичної інфраструктури. ОСР не може їх відключати централізовано. Таких будинків було близько 1500, але завдяки співпраці колег з КМДА та перепідключенню на інші лінії зараз їх 750. Частина із них – 400 – мають відключатися ЖЕКами, ОСББ і керуючими компаніями, щоб дати змогу енергосистемі бути ще більш стабільною.
Ще трохи будинків відключити не можна через технічні особливості. Але їх частка зовсім незначна, запевнив Коваленко, — менш як 3%.
Раніше в НЕК “Укренерго” повідомили, що через похолодання в Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Як наслідок – в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит.
- Попри обмеження електропостачання у платіжних квитанціях може зрости сума за електроенергію. Причина – підвищене споживання світла після відновлення його подачі та несвоєчасне надання показів лічильників.
- Внаслідок 13 ракетних та 15 дронових атак завдано суттєвих пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям, що спричиняє значний дефіцит в енергосистемі.
- За дві доби енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 32 тисяч родин у 18 населених пунктах Донецької області, які залишились без світла через артилерійські та ракетні обстріли.