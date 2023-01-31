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Потужність генерації електроенергії зростає – Yasno

31 січня у Києві вимкнення електроенергії відбувається, як і в попередню добу, за графіками. 

Середа, 1 лютого 2023, 00:07
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Про це повідомив генеральний директор постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

Аби не було аварійних вимкнень, необхідно вкластися у наперед визначені ліміти споживання.

Потужність генерації сьогодні перевищила тисячну позначку, продовжуємо працювати у графіках. На завтра маємо такі обмеження: Київ: 1050 МВт на день та 683 МВт – вночі”, – зазначив Коваленко.

Продовжуючи тему рівномірності та справедливості відключень, він згадав про будинки, підключені до ліній критичної інфраструктури.

За його словами, нині майже всі будинки у Києві відключаються за графіками.

Хоча є будинки поза групами, підключені до ліній критичної інфраструктури. ОСР не може їх відключати централізовано. Таких будинків було близько 1500, але завдяки співпраці колег з КМДА та перепідключенню на інші лінії зараз їх 750. Частина із них – 400 – мають відключатися ЖЕКами, ОСББ і керуючими компаніями, щоб дати змогу енергосистемі бути ще більш стабільною.

Ще трохи будинків відключити не можна через технічні особливості. Але їх частка зовсім незначна, запевнив Коваленко, — менш як 3%.

Раніше в НЕК “Укренерго” повідомили, що через похолодання в Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Як наслідок – в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит.

Теги: YASNO, генерація електроенергії, графіки відключень, електрогенерація, електропостачання, Коваленко

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