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Частина втрат ЗС РФ свого особового складу пов‘язана із зловживанням алкоголю – британська розвідка

За даними розвідки Сполученого Королівства, частина особового складу Збройних сил Російської Федерації загинула під час війни на території України через зловжиання спиртних напоїв.

Неділя, 2 квітня 2023, 09:48
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Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Як зазначається, хоча Росія зазнала до 200 000 втрат під час повномасштабного вторгнення в Україну, частина із них сталася через небойові причини.

Відтак, 27 березня 2023 року російський канал новин в Telegram повідомив про “надзвичайно високу” кількість інцидентів, злочинів і смертей в лавах військ РФ, пов’язаних із вживанням алкоголю.

Наголошено, що інші головні причини небойових втрат, ймовірно, включають невправність російських армійців у застосуванні зброї, дорожньо-транспортні пригоди та погодні умови, наслідком яких стало  переохолодження солдатів.

Крім того, російські командири, ймовірно, вважають поширене зловживання алкоголю особливо шкідливим для бойової ефективності. Однак, оскільки пияцтво поширене серед російського суспільства, воно довгий час розглядалося як “мовчазно прийнята частина” військового життя, навіть під час бойових дій.

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