Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у Twitter.
Ліпавський зазначив, що китайський посол фактично поставив під сумнів суверенітет держав від країн Балтії до Центральної Азії.
“Посол проявив або шокуючу некомпетентність, або вкрай небезпечну позицію, що суперечить засадам міжнародного права. Очікую, що його вище керівництво дистанціюється від цих неприйнятних заяв”, – зазначив глава МЗС.
Зауважимо, що посол Китаю Лу Шайє висловив думку, що країни, які входили до СРСР, “не мають ефективного статусу в міжнародному праві, оскільки не існує міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенної країни”.
На його думку, питання окупованого Криму Росією “залежить від того, як сприймати проблему”, і що півострів “від початку належав Росії”.
- Франція спільно з Україною та Естонією, Латвією та Литвою висловили занепокоєння після коментарів посла Китаю в Парижі, яким він поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських країн.
- Китайський посол у Франції заявив, що колишні радянські республіки нібито не мають статусу в міжнародному праві. Через заяву у Парижі висловили стурбованість та попросили Пекін пояснити, чи відображають ці зауваження його позицію.
- Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю, щоб отримати роз’яснення щодо заяви китайського дипломата у Франції про те, що пострадянські країни “не мають чинного статусу в міжнародному праві”.