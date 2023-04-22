Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю, щоб отримати роз'яснення щодо заяви китайського дипломата у Франції про те, що пострадянські країни "не мають чинного статусу в міжнародному праві".

Про це інформує Delfi.

Посол Китаю у Франції Лу Шає дав інтерв’ю, в якому поставив під сумнів суверенітет Естонії та інших країн, які раніше входили до СРСР.

“У міжнародному праві країни колишнього Радянського союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни”, – заявив посол Китаю у Франції.

На думку міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкна, такі заяви китайського дипломата викликають жаль.

“Сумно, що представник Китайської Народної Республіки дотримується таких поглядів. Така позиція незрозуміла”, – сказав очільник МЗС Естонії.

Зазначимо, що нещодавно міністр оборони Китаю Лі Шанфу під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка проходила у Кремлі, похвалив очільника держави за “сприяння миру в усьому світі”.

Нагадаємо, що 16 квітня президент Росії Володимир Путін зустрівся в Москві з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, сторони привітали військову співпрацю між двома країнами, які раніше оголосили про “безмежне партнерство”.

Як повідомляється, відеоролик зустрічі опубліковано на китайській платформі NetEase. Відтак, на відео помітно, що очільник Міноборони Китаю зачитує заздалегідь підготовлений текст з аркуша.

Зазначено, що у своєму виступі Лі назвав Путіна “видатним державним діячем”, який зробив “надважливий внесок у забезпечення миру і розвитку в усьому світі”.

Проте ця частина промови міністра оборони Китаю не увійшла до офіційних пресрелізів жодної з двох країн.

Зауважимо, раніше Китай заявив, що його збройні сили готові співпрацювати з російськими військовими для посилення стратегічної комунікації та координації.