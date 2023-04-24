У Чехії здивовані та занепокоєні заявою посла Китаю у Франції стосовно суверенітету країн, які колись входили до складу СРСР. Прага очікує офіційної позиції Пекіну з цього приводу.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у Twitter.

Ліпавський зазначив, що китайський посол фактично поставив під сумнів суверенітет держав від країн Балтії до Центральної Азії.

“Посол проявив або шокуючу некомпетентність, або вкрай небезпечну позицію, що суперечить засадам міжнародного права. Очікую, що його вище керівництво дистанціюється від цих неприйнятних заяв”, – зазначив глава МЗС.

Зауважимо, що посол Китаю Лу Шайє висловив думку, що країни, які входили до СРСР, “не мають ефективного статусу в міжнародному праві, оскільки не існує міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенної країни”.

На його думку, питання окупованого Криму Росією “залежить від того, як сприймати проблему”, і що півострів “від початку належав Росії”.