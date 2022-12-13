Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про виділення допомоги Києву на 8,5 млн євро для проходження зимового періоду.

Про це він зазначив у Twitter.

Фіала наголосив, що важливо забезпечити Україну достатньою кількістю енергетичного обладнання.

Чехія постачить дві установки для комбінованого виробництва електроенергії та тепла в Харківській області, десять дизель-генераторів для лікарень та водопостачання Київської, Дніпропетровської та Львівської областей, а також 500 обігрівачів для особистого користування вартістю загалом два мільйони євро.

Росія намагається залишити Україну в темряві та холоді, а ми цього не дозволимо, – заявив глава чеського уряду.

Щобільше, Чехія виділяє ще 2,5 млн євро на “пункти незламності”, а також мобільні відділення інтенсивної терапії на 1 млн євро для Міністерства охорони здоров’я України.

Країна також надасть понтонні переправи та мостові технології.

Чеський прем’єр зауважив, що Європа має орієнтуватися на три головні напрями: військову, фінансову та гуманітарну допомогу, пояснюючи, що Україні потрібна військова допомога, потрібна економічна стабільність, а також гуманітарна допомога, щоб допомогти своєму населенню пережити зиму.

Na konferenci k odolnosti Ukrajiny jsem mluvil o tom, jak zemi lépe a efektivněji pomáhat. Ukrajina potřebuje vojenskou pomoc, potřebuje garantovat ekonomickou stabilitu a také je potřeba jí dodávat humanitární pomoc, aby její obyvatelé přečkali zimu… pic.twitter.com/2zeHt4S0dg — Petr Fiala (@P_Fiala) December 13, 2022

Фіала резюмував, що країнам Євросоюзу також варто готуватися до допомоги Україні в майбутньому, йдеться про післявоєнну відбудову країни.

Зауважимо, що 13 грудня у Парижі на міжнародній конференції “Солідарність з українським народом” держави-донори пообіцяли Україні швидку допомогу для зимового сезону, що почався, у зв’язку з масштабними руйнуваннями критичної інфраструктури через ракетні атаки росіян. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що захід покликаний допомогти “українському народу пережити цю зиму”.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи з відеозверненням на конференції, закликав створити спеціальну модель координації зусиль – Паризький механізм, який дозволить надавати ефективну відповідь на удари РФ по енергоструктурі.

Поки що ми не маємо, на жаль, такої сучасної системи протиповітряної оборони, яка могла б збивати 100% російських ракет і дронів, але ми можемо створити систему прийняття рішень, яка може на 100% позбавити сенсу терористичну тактику Росії, – зазначив глава української держави.

Окрім цього, як мінімум до завершення цього опалювального сезону Україна потребує аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми, тобто постачання електроенергії з країн ЄС обсягом до 2 гігават. Тож потрібне відповідне рішення ENTSO-E – європейської мережі системних операторів передачі електроенергії.

Зеленський акцентував, що Україні необхідні трансформатори, обладнання для ремонту пошкоджених високовольтних ліній електропередачі, а також генератори та газові турбіни. Надання швидкої допомоги Україні може запобігти новій масштабній хвилі міграції з країни, пояснив він.