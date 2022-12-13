Італія постачатиме зброю Україні до того часу, поки не почнуться мирні переговори з Російською Федерацією щодо припинення широкомасштабної війни проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.

Прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні неодноразово обіцяла продовжувати підтримувати Україну, попри суперечки в її правлячій коаліції та розділену громадську думку щодо питання постачання зброї.

“Я усвідомлюю, що військова допомога рано чи пізнозупиниться, і вона закінчиться тоді, коли ми проведемо мирні переговори, на які ми всі сподіваємося”, – сказав міністр оборони Гвідо Крозетто.

Раніше цього місяця кабінет міністрів Італії прийняв постанову, що дозволяє продовжувати постачати Україні зброю протягом усього наступного року без офіційного схвалення парламенту для кожної нової партії озброєння.

“Безперечно, ми всі хочемо миру, але цієї мети не можна досягти без надання допомоги країні, яка зіткнулася з односторонньою агресією з порушенням міжнародного права”, – зазначив міністр оборони Італії.

За попередньої адміністрації на чолі з Маріо Драгі уряд Італії схвалив п’ять постачань зброї в Україну, зберігши в державній таємниці деталі постачання. Крозетто сказав, що дотримуватиметься такого ж підходу.

У листопаді представник правлячої коаліції повідомив Reuters, що Італія готує шостий пакет озброєння, включаючи системи протиповітряної оборони, які просив Київ, але пакет ще не затверджений.

Після обговорення виступу Крозетто, сенат 143 голосами схвалив резолюцію, яка надає дозвіл на постачання зброї в Україну згідно з домовленістю з союзниками по НАТО та ЄС. Резолюція розроблена правлячою коаліцією, що складається з “Братів Італії” Мелоні, “Ліги” Маттео Сальвіні та “Вперед, Італіє” Сільвіо Берлусконі, також закликала уряд активізувати дипломатичні зусилля для миру.

У повідомленні зазначається, що Сальвіні та Берлусконі висловлювалися більш неоднозначно, ніж Мелоні, щодо підтримки України, враховуючи їхні історичні зв’язки з Росією та президентом Путіним.