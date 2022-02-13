Про це повідомляє пресслужба SkyUp.
Наразі SkyUp разом із посольством України в Молдові докладають зусиль для забезпечення повернення пасажирів в Україну.
Як розповіли у заяві, 12 лютого 2022 року лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію SkyUp про негайну заборону на вліт цього літака у повітряний простір України.
Попри будь-які спроби змінити цю позицію лізингодавця з боку авіакомпанії та державних структур України, відмова була категоричною.
Кишинів виявився найближчим до території України аеропортом – саме тому літак приземлився там. Також авіакомпанія зуміла організувати трансфер до Києва для 175 пасажирів і забезпечила їх харчуванням.
У SkyUp висловили подяку за підтримку з боку посольства України в Республіці Молдова й особисто Надзвичайному і Повноважному Послу України Марку Шевченку.
“Сподіваємось на розуміння виключності ситуації з боку пасажирів та докладаємо всіх зусиль, щоб доставити всіх в Україну”, – зазначили у заяві представники авіакомпанії.