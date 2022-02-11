Про це журналіст повідомив у Twitter.

Він зазначив, що такі повідомлення не є автоматичними, а на телефонній лінії знаходиться справжня людина. Також додав, що нещодавно дзвінок з проханням негайно покинути територію України отримав американський фотограф Піт Кіхарт, який наразі знаходиться у Києві.

Державний департамент США телефонує громадянам США сюди, в Україну, і говорить їм, що вони повинні негайно покинути країну. Це не автоматичне повідомлення. На лінії справжня людина запитує, чи люди подорожували. Кіхарт щойно отримав цей дзвінок тут, у Києві”, – написав Міллер.

Сам фотограф також поділився інформацією про телефонну розмову в Twitter, зазначивши, що йому побажали “бути в безпеці”.

Щойно мені зателефонувала людина, яка читала готовий текст, повторюючи директиву американцям залишити Україну та запитала чи я вже виїхав”, – розповідає Піт.

У відповідь він сказав, що “залишається журналістом”.

Ну, будьте в безпеці”, – відповів абонент.