Про це журналіст повідомив у Twitter.
Він зазначив, що такі повідомлення не є автоматичними, а на телефонній лінії знаходиться справжня людина. Також додав, що нещодавно дзвінок з проханням негайно покинути територію України отримав американський фотограф Піт Кіхарт, який наразі знаходиться у Києві.
Державний департамент США телефонує громадянам США сюди, в Україну, і говорить їм, що вони повинні негайно покинути країну. Це не автоматичне повідомлення. На лінії справжня людина запитує, чи люди подорожували. Кіхарт щойно отримав цей дзвінок тут, у Києві”, – написав Міллер.
NEW: US State Department is calling US citizens here in Ukraine and telling them they should leave the country immediately. It’s not an automated message. A real person is on the line asking if people have made travel arrangements. @Kiehart just got that call here in Kyiv.
— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 11, 2022
Сам фотограф також поділився інформацією про телефонну розмову в Twitter, зазначивши, що йому побажали “бути в безпеці”.
Щойно мені зателефонувала людина, яка читала готовий текст, повторюючи директиву американцям залишити Україну та запитала чи я вже виїхав”, – розповідає Піт.
У відповідь він сказав, що “залишається журналістом”.
Ну, будьте в безпеці”, – відповів абонент.
Just got a call from a person reading from a script reiterating the directive for Americans to leave Ukraine and asking whether I’d departed yet.
I told them I was staying as a journalist.
“Well, be safe,” the caller responded.
— Pete Kiehart (@Kiehart) February 11, 2022
- Нагадаємо, що Радник президента з питань національної безпеки США Джейк Салліван зазначив, що напад Росії на Україну, скоріше за все, почнеться з ракетних і повітряних атак, а також додав, що американці мусять залишити Україну протягом наступних 48 годин.
- Також згідно з даними розвідки Сполучених Штатів Америки, деякі російські чиновники стурбовані тим, що новий напад на Україну буде дорожчим та складнішим, ніж уявляють президент Російської Федерації Володимир Путін та інші високопосадовці.
- Раніше у США є докази того, що РФ розробила план, схвалений на найвищому рівні у Москві, аби створити привід для нападу на Україну, хибно звинувативши українські сили в теракті. Цього разу росіяни мали використати сфальшоване відео нібито з атакою на Росію.