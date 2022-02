Про це журналіст повідомив у Twitter.

Він зазначив, що такі повідомлення не є автоматичними, а на телефонній лінії знаходиться справжня людина. Також додав, що нещодавно дзвінок з проханням негайно покинути територію України отримав американський фотограф Піт Кіхарт, який наразі знаходиться у Києві.

NEW: US State Department is calling US citizens here in Ukraine and telling them they should leave the country immediately. It’s not an automated message. A real person is on the line asking if people have made travel arrangements. @Kiehart just got that call here in Kyiv.

Сам фотограф також поділився інформацією про телефонну розмову в Twitter, зазначивши, що йому побажали “бути в безпеці”.

У відповідь він сказав, що “залишається журналістом”.

Just got a call from a person reading from a script reiterating the directive for Americans to leave Ukraine and asking whether I’d departed yet.

I told them I was staying as a journalist.

“Well, be safe,” the caller responded.

— Pete Kiehart (@Kiehart) February 11, 2022