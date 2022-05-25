Військово-морська блокада Росією українських портів спровокує подальше зростання цін на багато продуктів. Через перешкоджання комерційному судноплавству вже підвищилася вартість зерна.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії в Twitter.

З початку широкомасштабного вторгнення через Одесу практично припинилося торговельне судноплавство. Російський флот не надає можливостей для створення маршрутів для експорту зерна.

У Великій Британії висловили думку, що сухопутні шляхи експорту не зможуть замінити нестачу транспортних потужностей. Внаслідок російської блокади значні запаси українського зерна залишаються на зберіганні без можливості подальшого продажу.