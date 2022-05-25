Про це повідомило Міноборони Великої Британії в Twitter.
З початку широкомасштабного вторгнення через Одесу практично припинилося торговельне судноплавство. Російський флот не надає можливостей для створення маршрутів для експорту зерна.
У Великій Британії висловили думку, що сухопутні шляхи експорту не зможуть замінити нестачу транспортних потужностей. Внаслідок російської блокади значні запаси українського зерна залишаються на зберіганні без можливості подальшого продажу.
Російсько-українська війна вже чинила непрямий тиск на світові ціни на зерно. Дефіцит пропозицій на ринку призведе до підвищення цін на інші основні продукти.
- Нагадаємо, Велика Британія не планує відряджати кораблі Королівського флоту для розблокування порту Одеси в Україні, попри заяву міністерки закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс.
- Станом на 25 травня російські війська, ймовірно, намагаються досягти кількох одночасних оточень невеликих осередків українських сил у Донецькій та Луганській областях.
- Катерина Прокопенко, дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка розповіла, що українські воїни з маріупольського заводу “Азовсталь”, які опинились у російському полоні, перебувають у задовільних умовах.