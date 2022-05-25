Катерина Прокопенко, дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка повідомила, що українські воїни з маріупольського заводу "Азовсталь", які опинились у російському полоні, перебувають у задовільних умовах.

Про це повідомляє британське видання The Gardian.

Командиру “Азову” Денису Прокопенку вдалось здійснити короткотривалий дзвінок дружині. Він розповів Катерині, що у полоні воїни з “Азовсталі” не зазнавали насильства з боку росіян.

Однак достеменно невідомо, чи міг Денис Прокопенко у цей момент вільно спілкуватись та розповідати дійсну інформацію.

“Він сказав, що у нього все добре і запитав, як я. З інших джерел я чула, що умови більш-менш задовільні”, – сказала Катерина Прокопенко.

Вона додала, що українських військових годують, дають воду та утримують в умовах, які відповідають вимогам. Також за словами Катерини, за період перебування у полоні РФ українські захисники не зазнавали насильства.

“Що буде далі ми, звичайно, не знаємо, але на цей момент є треті сторони – ООН та Червоний Хрест, які контролюють ситуацію”, – наголосила дружина Дениса Прокопенка.

Більшість бійців “Азову” утримують у в’язниці у селі Оленівка (Донецька область), яке тимчасово окуповане Росією. Менша частина “азовців”, які мають важкі поранення, перебувають у лікарнях Новоазовська та Донецька, які також підконтрольні РФ.

За словами Катерини Прокопенко, наскільки їй відомо бійців “Азову” не вивозили на територію Росії.

Дружина Дениса Прокопенка також розповіла, що заснувала незалежну організацію, щоб дізнаватись про долю всіх військових з “Азовсталі”.

“Мета організації – щотижневі дзвінки полоненим, розвінчування російських фейків про наших хлопців, забезпечення задовільного перебування в полоні (щоб були ліжко, їжа, вода, ліки) та агітація за їх швидке звільнення”, – поділилась Катерина.