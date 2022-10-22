Про це повідомив начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева.
За його словами, внаслідок ворожих влучань зруйновано цілі під’їзди. У приватному секторі окупанти зруйнували десятки будинків.
“Минає ще один тиждень нашої боротьби. Він виявився для усіх нас надскладним, ворог продовжує знищувати Бахмутську громаду і воювати проти наших мирних мешканців”, — йдеться у повідомленні.
Критична інфраструктура у місті розбита вщент. Немає можливості відновити електропостачання, водопостачання та вивезти сміття.
Через дії окупантів щодня гинуть жителі Бахмуту. З огляду на безпекову ситуацію немає можливості оперативно виявляти загиблих та розбирати завали.
У місті зберігається надзвичайно важка ситуація. Олексій Рева закликав містян негайно евакуюватися до безпечних місць.
“Небезпечно всюди! Я вкотре повторюю, що треба евакуюватися! Негайно! Зараз найголовніше зберегти життя!” — резюмував він.
Зазначило, що на Бахмутському напрямі найважча ситуація. Там тривають активні бойові дії на різних напрямках.
- За даними Міністерства оборони України, російське командування поставило задачу своїм військовим до кінця жовтня взяти місто Бахмут, що в Донецькій області.
- Бахмут Донецької області намагаються штурмувати зокрема підрозділи приватної військової компанії “Вагнера”, у складі яких персонал, нещодавно набраний з російських в’язниць.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Бахмутському напрямку в Донецькій області йдуть дуже жорсткі бої, однак українські військові тримають позиції.