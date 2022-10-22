Про це повідомив начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева.

За його словами, внаслідок ворожих влучань зруйновано цілі під’їзди. У приватному секторі окупанти зруйнували десятки будинків.

“Минає ще один тиждень нашої боротьби. Він виявився для усіх нас надскладним, ворог продовжує знищувати Бахмутську громаду і воювати проти наших мирних мешканців”, — йдеться у повідомленні.

Критична інфраструктура у місті розбита вщент. Немає можливості відновити електропостачання, водопостачання та вивезти сміття.

Через дії окупантів щодня гинуть жителі Бахмуту. З огляду на безпекову ситуацію немає можливості оперативно виявляти загиблих та розбирати завали.

У місті зберігається надзвичайно важка ситуація. Олексій Рева закликав містян негайно евакуюватися до безпечних місць.

“Небезпечно всюди! Я вкотре повторюю, що треба евакуюватися! Негайно! Зараз найголовніше зберегти життя!” — резюмував він.

Зазначило, що на Бахмутському напрямі найважча ситуація. Там тривають активні бойові дії на різних напрямках.