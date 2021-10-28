Десять лісів, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, стали чистими джерелами вуглецю, оскільки вони деградували через діяльність людини та зміну клімату.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Згідно з дослідженням, за останні 20 років ці ліси викинули в атмосферу більше вуглецю, ніж поглинули.

Ліси всесвітньої спадщини ЮНЕСКО займають площу вдвічі більше, ніж Німеччина.

Те ж дослідження показало, що 257 лісів у всьому світі щорічно видаляють з атмосфери 190 мільйонів тонн вуглецю.

“Тепер у нас є найбільш докладна на сьогоднішній день картина тієї життєво важливої ​​ролі, яку ці ліси відіграють у пом’якшенні наслідків зміни клімату”, – сказав доктор Тейлз Карвальо Резенде з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), співавтор звіту.

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При складанні звіту було зібрано супутникові дані у період із 2001 по 2020 роки.

Ліси всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вважаються глобально значущими з погляду їхньої природної цінності для світу, і за ними постійно та уважно стежать. Але ці ліси також піддаються антропогенному впливу – сільськогосподарському обробленню земель, незаконному вирубуванню дерев.

Крім того, останніми роками сталися безпрецедентні лісові пожежі, особливо в Сибіру, ​​США та Австралії, що призвело до утворення десятків мільйонів тонн CO2.

“Більше викидів вуглецю означає більше лісових пожеж, а значить більше викидів вуглецю”, – сказав доктор Карвальо Резенде.

Крім того, 2017 року ураган “Марія” знищив приблизно 20% лісового покриву в національному парку Морн-Труа-Пітон, Домініка (Карибське море).

За словами Карвальо Резенде, глобальна кліматична криза загрожує навіть лісам, що найбільш охороняються.