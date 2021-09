Про це йдеться у доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (WMO) – спеціалізованої міжурядової установи ООН. Деталі доповіді також цитує агентство Reuters.

Ця доповідь є оглядом смертності та економічних збитків від погодних, водних та кліматичних екстремальних ситуацій.

За даними WMO, за останні 50 років щодня виникало в середньому одне стихійне лихо, яке щодня забирало життя 115 людей і завдавало шкоди в розмірі 202 мільйонів доларів США.

Загальні ж збитки оцінюються у 3,64 трлн доларів.

Згідно з доповіддю, до найбільших людських жертв за цей період призводили такі небезпечні явища, як посухи (650 тисяч смертей), шторми (577 232 смерті), повені (58 700 смертей) і екстремальні температури (55 736 смертей).

Загалом у доповіді зібрана інформація про 11 тисяч катастроф, що сталися протягом 1979 – 2019 років. Серед них є засуха в Ефіопії у 1983 році, внаслідок якої від голоду померли погад 300 тисяч людей, а також ураган “Катріна” 2005 року (що завдав збитків на 163,61 млрд доларів).

