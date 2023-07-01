Станом на 1 липня через негоду та викликані нею технологічні порушення без світла залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській та Чернігівській областях. Загалом знеструмлено 22 населених пункти.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Зокрема, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлено частину споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях. Через попередні обстріли без світла залишаються споживачі в Харківській, Сумській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Натомість у межах масштабної ремонтної кампанії енергетичних об’єктів завершено ремонт турбіни теплової генерації встановленої потужності в 100 МВт. Ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної – триває.

Станом на 1 липня електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.

Щодо наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС – триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні заживили 307 споживачів, які були відключені після підтоплення. Залишаються без світла 13 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.