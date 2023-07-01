Джерело: Міністерство енергетики України.

Підбиваючи підсумки навчань, міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що всі задіяні служби проявили себе дуже кваліфіковано. Зокрема, було відпрацьовано оповіщення населення, задіяно велику кількість техніки, яка моніторила радіаційний фон. Також відпрацьовано заходи з усунення наслідків можливої катастрофи та евакуації певних населених пунктів, де рівень радіації може сягнути критичної позначки.

“У межах навчань моделювалися різні сценарії можливої аварії на станції та вплив цієї події на навколишні території. Залежно від цих сценаріїв наслідки потенційної аварії може відчути як окремий регіон України, так і сусідні держави. Ускладнює ситуацію той факт, що росіяни відрізали нас від системи моніторингу ситуації на станції. Але і цей момент ми теж враховували під час навчань”, – зазначив Герман Галущенко.

Зокрема, очільник Міненерго наголосив, що у разі аварії населення має виконувати рекомендації виключно офіційних представників влади – військових адміністрацій, МВС, ДСНС, МОЗ.

За його словами, сьогодні всю відповідальність за будь-яку можливу подію на станції несе Росія. І можливий теракт буде умисною дією ворога, яка несе загрози для всього цивілізованого світу. Тому Україна покладається на співпрацю з моніторинговою місією МАГАТЕ, представники якої присутні на станції.

Водночас, за словами очільника Міненерго, поза межами станції є достатня кількість датчиків, які можуть зафіксувати аварійну ситуацію на ЗАЕС. Під час навчань для їх перевірки були задіяні мобільні пересувні станції.

“Тому можемо бути впевнені, що у разі аварійної ситуації на ЗАЕС, яку ми поки не контролюємо, Україна оперативно дізнається про можливі сценарії завдяки цій системі моніторингу”, – резюмував Герман Галущенко.

Міжвідомчий кризовий штаб продовжує функціонувати і планово готуватись до наступних подібних навчань.

Що передувало?

18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.

“Росія хоче підірвати ЗАЕС. Тому що, так само як і з дамбою (Каховської ГЕС – ред.), вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Вони прагнуть постійної дестабілізації у цьому питанні і хочуть, щоб світ схиляв Україну до потрібного їм варіанту припинення конфлікту”, – відзначив Зеленський.

Вже 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Також в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.

Також попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.