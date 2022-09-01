Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами спрацював аварійний захист і відключився справний 5-й енергоблок Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому” у Telegram.

Напередодні візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) росіяни вдалися до нових провокацій на станції.

Зазначається, що пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непробочого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.

Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії російських військових, які призвели до відключення блока та знеструмлення станції.

Водночас енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно живить власні потреби ЗАЕС.