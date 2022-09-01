Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому” у Telegram.
Напередодні візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) росіяни вдалися до нових провокацій на станції.
Зазначається, що пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непробочого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.
Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії російських військових, які призвели до відключення блока та знеструмлення станції.
Водночас енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно живить власні потреби ЗАЕС.
- Російські окупаційні війська ведуть артилерійський обстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із Запоріжжя до Запорізької АЕС.
- Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прокоментував візит агенства на Запорізьку АЕС, яка зараз окупована російськими військами. За його словами, цей візит є “технічним” і основна його мета – запобігти ядерній катастрофі.
- Якщо на Запорізькій АЕС відбудеться аварія, то радіаційна хмара зачепить Україну та РФ. Вона накриє частину українського півдня та південно-західні регіони Росії.