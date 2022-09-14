Через перевагу ЗСУ серед військ РФ спостерігаються панічні настрої та небажання воювати – ГУР

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці зазначили, що ситуація посилюється завдяки невчасним та неповним виплатам обіцяного грошового утримання. Багато військових, єдиною мотивацією яких було саме матеріальне забезпечення, шукають можливості або повернутися на територію Росії, або здатися в полон.

Російські окупанти, які відійшли з Ізюмського напрямку в Донецьку область, очікують на підвезення боєкомплекту та палива. При відступі підрозділи витратили або вимушено залишили практично все озброєння та техніку. Проте російські армійці скаржаться, що обіцяна допомога так і не надійшла.

“Підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ (в/ч 12721) при відступі від Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат. В деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Ті що вижили, мають намір рухатися в бік російського кордону, щоб повернутися додому”, – розповіли у Головному управлінні розвідки.

Крім того, додали, що багато окупантів зосередилось поблизу російського кордону в районі Білгородської області. Вони не мають зв’язку з командуванням, у них відсутнє постачання їжі та боєприпасів.

В ГУР зауважили, що для того, щоб зупини масову втечу з поля бою, кремлівське командування посилює використання “перевірених” радянських методів “переконання”. З перехоплених розмов окупантів стало відомо про встановлення тилу так званих “загороджувальних загонів”.

Зокрема, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: “В тильній смузі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів”.