Протягом останніх днів у Східній операційній зоні не проглядається значних стратегічних просувань, що ймовірно означатиме, що російські війська навряд чи зможуть провести кілька одночасних операцій і будуть ще більше зменшувати пріоритети в інших напрямках, зосередившись суто на Сєвєродонецьку.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).

28 травня українські війська провели успішну обмежену контратаку поблизу кордону Херсон-Миколаївської області, змусивши російські війська перейти до оборони. Ця українська контратака, ймовірно, має на меті зірвати зусилля Росії щодо встановлення міцних оборонних позицій уздовж південної осі.

Попри те, що українська контратака, ймовірно, не зможе повернути значних територій найближчим часом, вона, ймовірно, порушить російські операції і потенційно змусить Росію розгорнути підкріплення в Херсонській області, яка переважно утримується слабкими підрозділами. Українські контратаки можуть додатково уповільнити зусилля Росії щодо консолідації адміністративного контролю над окупованим півднем України.

Протягом 29 травня російські війська продовжували штурм Сєвєродонецька, але жодного підтвердженого просування не здійснили. Російський прогрес в інтенсивних міських боях, ймовірно, буде повільним.

Російська кампанія на сході України, яка раніше мала на меті захопити всю Луганську та Донецьку області, тепер майже повністю зосереджена на Сєвєродонецьку. Російські війська навряд чи зможуть провести кілька одночасних операцій і, ймовірно, будуть ще більше звужувати пріоритети просування на південний схід від Ізюма та на захід від Лимана на користь зосередження присутності сил у Сєвєродонецьку.