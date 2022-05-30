Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).
28 травня українські війська провели успішну обмежену контратаку поблизу кордону Херсон-Миколаївської області, змусивши російські війська перейти до оборони. Ця українська контратака, ймовірно, має на меті зірвати зусилля Росії щодо встановлення міцних оборонних позицій уздовж південної осі.
Попри те, що українська контратака, ймовірно, не зможе повернути значних територій найближчим часом, вона, ймовірно, порушить російські операції і потенційно змусить Росію розгорнути підкріплення в Херсонській області, яка переважно утримується слабкими підрозділами. Українські контратаки можуть додатково уповільнити зусилля Росії щодо консолідації адміністративного контролю над окупованим півднем України.
Протягом 29 травня російські війська продовжували штурм Сєвєродонецька, але жодного підтвердженого просування не здійснили. Російський прогрес в інтенсивних міських боях, ймовірно, буде повільним.
Російська кампанія на сході України, яка раніше мала на меті захопити всю Луганську та Донецьку області, тепер майже повністю зосереджена на Сєвєродонецьку. Російські війська навряд чи зможуть провести кілька одночасних операцій і, ймовірно, будуть ще більше звужувати пріоритети просування на південний схід від Ізюма та на захід від Лимана на користь зосередження присутності сил у Сєвєродонецьку.
- Нагадаємо, розпочалася дев’яносто шоста доба протистояння російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. На кількох напрямках, зокрема Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ готується повторний наступ.
- Збройні сили України здійснили успішну контратаку російських військ на півдні від Кривого Рогу. У результаті, знищено 63 російських окупанти та 19 одиниць ворожої техніки, зокрема танки Т-72, реактивну систему залпового вогню “Град”, артилерію, гелікоптери та літак СУ-35.
- Українець Владислав Дутчак із позивним “Доцент”, якого евакуювали разом з іншими військовослужбовцями гарнізону Маріуполя, впевнено та незламно відповів на провокаційні запитання пропагандиста РФ.
- Також у Маріуполі окупанти влаштували мережу пересувних телевізійних екранів з російською пропагандою. Вони вдалися до такого методу, бо у місті немає електропостачання.