Збройні сили України здійснили успішну контратаку російських військ на півдні від Кривого Рогу. У результаті, знищено 63 російських окупанти та 19 одиниць ворожої техніки, зокрема танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери та літак СУ-35.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зауважив, що тиждень видався для міста дуже напруженим, росіяни двічі завдали ракетних ударів. 25 травня на територію одного з промислових підприємств було прильоту трьох крилатих ракет. Були руйнування, але обійшлося без жертв. 28 травня після 20:00 ворог вдарив кількома ракетами по території одного з промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено, усю ніч та ранок підрозділи рятувальників ліквідували пожежу та інші наслідки.

Вілкул наголосив, що наразі ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається непростою, але стабільною та контрольованою.

У Кривому Розі перебуває понад 60 000 вимушених переселенців.

Водночас голова ОВА запевнив, що попри всю складність ситуації, вся критично важлива інфраструктура міста працює стабільно.