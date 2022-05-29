Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Він зауважив, що тиждень видався для міста дуже напруженим, росіяни двічі завдали ракетних ударів. 25 травня на територію одного з промислових підприємств було прильоту трьох крилатих ракет. Були руйнування, але обійшлося без жертв. 28 травня після 20:00 ворог вдарив кількома ракетами по території одного з промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено, усю ніч та ранок підрозділи рятувальників ліквідували пожежу та інші наслідки.
Вілкул наголосив, що наразі ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається непростою, але стабільною та контрольованою.
У Кривому Розі перебуває понад 60 000 вимушених переселенців.
Водночас голова ОВА запевнив, що попри всю складність ситуації, вся критично важлива інфраструктура міста працює стабільно.
- Нагадаємо, коли закінчиться Сєвєродонецька битва, незалежно від того, чия сторона утримує місто, наступ росіян на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські сили.
- Попри пропагандистські повідомлення росЗМІ, наразі Сєвєродонецьк (Луганська область) залишається підконтрольним Україні.
- Російські військові не впоралися з бойовими завданнями у міській місцевості протягом усієї війни, тож навряд чи вони зможуть швидко просуватися Сєвєродонецьком.
- Збройні Сили України відкинули ворога від критично важливої траси Лисичанськ – Бахмут. У напрямку Попасної біля Комишувахи росіян відтіснили на два кілометри.