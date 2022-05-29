Росіянам не вдалось спровокувати та скомпрометувати полоненого «азовця» з метою подальшого поширення фейків

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зокрема, Дутчак спростував причетність “Азову” до масових поховань цивільних у Маріуполі.
Російський пропагандист запитав в українця, хто для нього мешканці так званих “Л/ДНР”, на що Дутчак відповів, що це є українці.
“Безумовно, серед них є люди, які помиляються у своїх поглядах, але це українці такі ж, як і ми. Рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову. Якщо ми не зможемо знайти спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти та їхні діти знайдуть спільну мову”, – зазначив військовослужбовець.
17 травня вищим військовим командуванням віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на заводі “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь, зберегти життя особового складу. Тоді розпочалась операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.
За підрахунками розвідки Сполученого Королівства, з маріупольського заводу вийшло, ймовірно, 1700 українських захисників.
Пізніше дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка розповіла, що українські воїни з заводу “Азовсталь”, які опинились у російському полоні, перебувають у задовільних умовах.
- Нагадаємо, у Маріуполі окупанти влаштували мережу пересувних телевізійних екранів з російською пропагандою. Вони вдалися до такого методу, бо у місті немає електропостачання.
- Раніше 26-річний український військовий Дмитро Козацький (позивний “Орест”) опублікував фото з заводу “Азовсталь”, де перебував разом із побратимами упродовж останніх кількох місяців.
- Верховний суд РФ відклав розгляд справи щодо полку “Азов”. Засідання стосовно визнання українських захисників “терористичною організацією” перенесли на 29 червня.
- Міська рада Маріуполя опублікувала імена колаборантів з місцевої фракції “Опозиційної платформи – За життя”. Вони перейшли на сторону росіян від початку наступу на Україну.