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Росіянам не вдалось спровокувати та скомпрометувати полоненого «азовця» з метою подальшого поширення фейків

Українець Владислав Дутчак із позивним "Доцент", якого евакуювали разом з іншими військовослужбовцями гарнізону Маріуполя, впевнено та незламно відповів на провокаційні запитання пропагандиста РФ.

Неділя, 29 травня 2022, 19:04
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Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зокрема, Дутчак спростував причетність “Азову” до масових поховань цивільних у Маріуполі.

Російський пропагандист запитав в українця, хто для нього мешканці так званих “Л/ДНР”, на що Дутчак відповів, що це є українці.

“Безумовно, серед них є люди, які помиляються у своїх поглядах, але це українці такі ж, як і ми. Рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову. Якщо ми не зможемо знайти спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти та їхні діти знайдуть спільну мову”, – зазначив військовослужбовець.

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17 травня вищим військовим командуванням віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на заводі “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь, зберегти життя особового складу. Тоді розпочалась операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.

За підрахунками розвідки Сполученого Королівства, з маріупольського заводу вийшло, ймовірно, 1700 українських захисників.

Пізніше дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка розповіла, що українські воїни з заводу “Азовсталь”, які опинились у російському полоні, перебувають у задовільних умовах.

Теги: полонені з Маріуполя, пропаганда рф, російсько-українмька війна, фейки рф

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