Росіянам не вдалось спровокувати та скомпрометувати полоненого «азовця» з метою подальшого поширення фейків

Українець Владислав Дутчак із позивним "Доцент", якого евакуювали разом з іншими військовослужбовцями гарнізону Маріуполя, впевнено та незламно відповів на провокаційні запитання пропагандиста РФ.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зокрема, Дутчак спростував причетність “Азову” до масових поховань цивільних у Маріуполі.

Російський пропагандист запитав в українця, хто для нього мешканці так званих “Л/ДНР”, на що Дутчак відповів, що це є українці.

“Безумовно, серед них є люди, які помиляються у своїх поглядах, але це українці такі ж, як і ми. Рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову. Якщо ми не зможемо знайти спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти та їхні діти знайдуть спільну мову”, – зазначив військовослужбовець.

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17 травня вищим військовим командуванням віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на заводі “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь, зберегти життя особового складу. Тоді розпочалась операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.

За підрахунками розвідки Сполученого Королівства, з маріупольського заводу вийшло, ймовірно, 1700 українських захисників.

Пізніше дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка розповіла, що українські воїни з заводу “Азовсталь”, які опинились у російському полоні, перебувають у задовільних умовах.