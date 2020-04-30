Covid-19 Україна

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Через Раду протягнули лобістський наказ про використання плаквенілу, – ексзамміністра МОЗ

Лікар і колишній заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський вважає, що через Верховну Раду протягнули лобістський наказ про використання препарату плаквеніл в національному протоколі лікування коронавірусної інфекції.

Четвер, 30 квітня 2020, 18:55

Про це він сказав в інтерв’ю #Буквам.

Лінчевський наголосив, що відомі численні випадки сильних побічних ефектів й ускладнень від застосування плаквенілу.

“МОЗ, уявіть, каже лікарям використовувати в лікуванні препарат без доказової бази. У світі плаквеніл застосовується у клінічних дослідженнях за дуже суворою програмою. ВООЗ каже: долучайтеся до досліджень і тоді можете його використовувати. Якщо його призначати зараз поза клінічними дослідженнями, це не несе ніякого сенсу – ні медичного, ні наукового. А Федеральне управління з контролю якості лікарських препаратів США (FDA) вже попередило, що комбінація плаквенілу та противірусного препарату – небезпечна, від неї вже відмовилися. А у нас цей препарат досі в наказі”, – пояснив він.

Лікар додав, що наказ про нові клінічні протоколи № 1422, затверджений командою колишньої виконуючої обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун пропонує інший підхід до цього питання.

Зокрема, він дозволяє кожній лікарні Україні вибрати з переліку протоколів – розвинутих країн світу й таких організацій, як, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров’я, – такий, що влаштовує цю лікарню, та застосовувати його в себе.

“Ось я зараз хочу лікувати у себе в клініці за протоколом ВООЗ, а МОЗ мені наказує робити інакше. Ми маємо довіряти закладам охорони здоров’я, а не покладатися на експертів, яких долучає той чи інший керівник МОЗ до написання настанов щодо лікування для всіх лікарів в Україні. Ці експерти можуть через невігластво або якісь особисті інтереси записувати в протоколи непотрібні, шкідливі речі. І наші медики вже стикалися з такими випадками. Натомість є міжнародні організації, що залучають найкращих у світі й постійно оновлюють свої рекомендації. Треба орієнтуватися на них, а не придумувати “українську” медицину”, – зазначив Лінчевський.

  • Як повідомлялося раніше, для симптоматичного лікування хворих з тяжкою і вкрай важкою формою захворювання COVID-19 Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує препарати “Плаквеніл”, “Актемра” і “Калетра”. Лікар-інфекціоніст і головлікар Олександрівської лікарні (Київ) Людмила Антоненко розповіла про побічну дію цих препаратів.
  • У Франції повідомили, що стан 43 пацієнтів, яких лікували гідроксихлорохіном від коронавірусу COVID-19, значно погіршився. Так, цей препарат потенційно збільшує ризики, зокрема серцево-судинних ускладнень, у пацієнтів з COVID-19.
Теги: закон, Плаквенил, препарат, Коронавірус

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