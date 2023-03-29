Корабельне угруповання ворога в Чорному морі під впливом шторму зменшено до 6 одиниць, продовжує маневрувати на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега.

Про це інформує пресслужба Оперативного командування “Південь”.

Зазначено, що ворог не припиняє підступні обстріли мирного населення правобережжя. Хоча кількість ворожих атак зменшилась до 30 за добу, але застосування авіації із скиданням керованих авіабомб стає плановою тактикою.

За даними пресслужби, надвечір пара винищувачів Су-35 атакувала двома такими снарядами Бериславський район. На фоні руйнувань житлових та адміністративних будівель, господарчих споруд, порушень комунікацій, обійшлось без жертв.

Також додається, що наші ракетно-артилерійські підрозділи демілітаризували 12 росіян, чергового моторного човна, що окупанти намагалися використати для переміщення ДРГ між Дніпровськими островами, знищили безпілотного розвідника “Орлан-10” та багатоцільового тягача для артустановок.

Наголошено, що на бойовому чергуванні знаходиться підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу “Калібр”.

Крім того, зауважується, що штормова погода суттєво впливає на активність ворога. Мінна небезпека на суходолі і в прибережній зоні також надзвичайно висока. Тривають роботи з розмінування в зоні стабілізаційних заходів, а сильне хвилювання моря сприяє винесенню до узбережжя морських мін.