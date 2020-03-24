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Через Україну проїхали 240 іноземців в Молдову і Румунію

Україна пропустила через кордон 240 іноземців з країн Європи, що проїхали в Молдову та Румунію.

Вівторок, 24 березня 2020, 15:13

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

“Вчора ввечері в пункті пропуску “Краковець” прикордонники Мостиського загону оформили понад 240 іноземців, які на 20 транспортних засобах слідували з Німеччини та Польщі додому, транзитом через Україну. Серед них більшість були громадянами Республіки Молдова, інші – Румунії. Також, крім дорослих, додому поверталися і діти”, – сказано в повідомленні.

Водночас наголошується, що всім громадянам виміряли температуру на польському кордоні і опитали їх з приводу самопочуття.

Після перевірочних заходів транспорт з іноземцями пропустили до українсько-молдовського кордону в супроводі екіпажів Нацполіціі.

Також повідомляється, що 23 громадянина змогли повернутися з Молдови в Україну. 21 з них є громадянами України, а двоє – громадянами Молдови з видом на проживання в Україні.

Молдовські прикордонники також забезпечували супровід автобуса з українцями з Кишинева на прикордонний пункт пропуску.

Теги: COVID19, Пандемия, Молдова, Україна, иностранцы

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