Через Україну проїхали 240 іноземців в Молдову і Румунію

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
“Вчора ввечері в пункті пропуску “Краковець” прикордонники Мостиського загону оформили понад 240 іноземців, які на 20 транспортних засобах слідували з Німеччини та Польщі додому, транзитом через Україну. Серед них більшість були громадянами Республіки Молдова, інші – Румунії. Також, крім дорослих, додому поверталися і діти”, – сказано в повідомленні.
Водночас наголошується, що всім громадянам виміряли температуру на польському кордоні і опитали їх з приводу самопочуття.
Після перевірочних заходів транспорт з іноземцями пропустили до українсько-молдовського кордону в супроводі екіпажів Нацполіціі.
Також повідомляється, що 23 громадянина змогли повернутися з Молдови в Україну. 21 з них є громадянами України, а двоє – громадянами Молдови з видом на проживання в Україні.
Молдовські прикордонники також забезпечували супровід автобуса з українцями з Кишинева на прикордонний пункт пропуску.
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