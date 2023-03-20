Триває триста дев’яноста доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 13 авіаційних та 4 ракетних удари, а також здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вчергове артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Невське, Піщане, Білогорівка та Діброва на Луганщині, а також Спірне, Торське та Новоселівка Донецької області. Ворог вів безрезультатні наступальні дії у напрямку Новоселівського.

На Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб захопити місто Бахмут — тривають постійні позиційні бої. Водночас нашими захисниками відбито атаки противника в районах Богданівки та Іванівського.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка та Сєверне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали райони низки населених пунктів.

Водночас у пресслужбі зауважили, що продовжуючи зазнавати величезних втрат, російські загарбники облаштовують все більше своїх шпиталів вздовж лінії зіткнення. Так, в населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області, в будівлі місцевої лікарні розташовано один з таких закладів окупантів. За минулу добу туди привезли близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії РФ. Також, в населеному пункті Високе Запорізької області, окупанти облаштували шпиталь в будівлі місцевої школи. Туди, протягом 19 березня було завезено велику кількість важкопоранених. Для цього ворог використовував 4 медичних вантажівки на базі автомобіля КАМАЗ.