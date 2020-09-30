Про підсумки перемовин проінформували в пресслужбі Офісу президента.

Як повідомлялося, напередодні зустрічі президент України Володимир Зеленський після чергової скандальної заяви вивів першого прем’єра України Вітольда Фокіна зі складу ТКГ. Він обіймав посаду заступника голови.

За інформацією ОПУ, близько 4 годин зустрічі було присвячено “обговоренню процедурних питань”, через що перемовники не мали змоги перейти до розгляду питань порядку денного засідання.

Під час зустрічі голова делегації України Леонід Кравчук закликав представника РФ Бориса Гризлова “не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України”. Він наголошував, що “сторони мають працювати над реалізацією рішень глав держав “нормандського формату”.

Крім того, Кравчук закликав не створювати “каменів спотикання”, а “рухатися вперед, зосередившись на посиленні режиму припинення вогню, звільненні утримуваних сторонами осіб, розв’язанні проблем, у вирішенні яких зацікавлені прості люди”.

Також звертаючись до Гризлова Кравчук заявив:

“Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови!”

Про контекст, в якому відповідні заяви були озвучені Кравчуком, а також про досягнення будь-яких домовленостей ТКГ за підсумками зустрічі не повідомляється.