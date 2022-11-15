Сьогодні, 15 листопада, російські загарбники, завдали масованих ракетних ударів по всій Україні. На тлі чергових атак РФ амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк висловила підтримку українцям та назвала атаки РФ "хвилею жорстоких нападів".

Відповідний допис вона опублікувала у Twitter.

“Чергова хвиля жорстоких нападів – думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу Росії”, – наголосила Бріджит Брінк.

Another round of cruel attacks – thinking of our colleagues, neighbors, and friends here in Kyiv and across Ukraine. We will continue to stand with Ukrainians who have stayed strong in the face of Russia’s needless onslaught for months – and with those fighting to defend Ukraine. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 15, 2022

Зазначимо, що ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

У Києві про перші вибухи повідомили близько 15:34. Російські військові завдали ракетних ударів по Києву. За даними міської влади, ворог влучив в один із центральних районів.

Близько 16:09 мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті чути вибухи. Він закликав містян залишатися в укриттях. Внаслідок атак частина міста – без електроенергії.

Близько 16:15 голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у Кривому Розі спрацювала ППО. За його словами, у напрямок міста ще летіли ракети.

Глава Харківської ОВА додав, що окупанти завдають удари по Харкову. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про часткове знеструмлення міста. Також зупинено роботу метрополітену.