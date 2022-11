Відповідний допис вона опублікувала у Twitter.

“Чергова хвиля жорстоких нападів – думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу Росії”, – наголосила Бріджит Брінк.

Another round of cruel attacks – thinking of our colleagues, neighbors, and friends here in Kyiv and across Ukraine. We will continue to stand with Ukrainians who have stayed strong in the face of Russia’s needless onslaught for months – and with those fighting to defend Ukraine.

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 15, 2022