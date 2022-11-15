Відповідний допис вона опублікувала у Twitter.

“Чергова хвиля жорстоких нападів – думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу Росії”, – наголосила Бріджит Брінк.

Зазначимо, що ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

У Києві про перші вибухи повідомили близько 15:34. Російські військові завдали ракетних ударів по Києву. За даними міської влади, ворог влучив в один із центральних районів.

Близько 16:09 мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті чути вибухи. Він закликав містян залишатися в укриттях. Внаслідок атак частина міста – без електроенергії. 

Близько 16:15 голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у Кривому Розі спрацювала ППО. За його словами, у напрямок міста ще летіли ракети.

Глава Харківської ОВА додав, що окупанти завдають удари по Харкову. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про часткове знеструмлення міста. Також зупинено роботу метрополітену.