Комунальне підприємство “Чернівціводоканал” отримає 16,4 мільйона євро грантових коштів від кредитної установи для відбудови KfW на модернізацію муніципального водного господарства міста Чернівці.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

У відомстві зазначили, що сьогодні, 22 грудня, у Мінрегіоні підписали грантову та проєктну угоду між Кабінетом міністрів України, кредитною установою для відбудови (“KfW”) та КП “Чернівціводоканал”. Завдяки цим угодам буде залучено 16,4 мільйона євро грантових коштів від “KfW” на модернізацію муніципального водного господарства у Чернівцях.

Відтак, залучені кошти будуть спрямовані на реконструкцію магістральних водопровідних мереж, насосних станцій та очисних споруд, закупівлю та монтаж обладнання: смарт лічильники, ремонтні та вимірювальні прилади, обладнання для хімічної лабораторії, спеціальний та технологічний транспорт, інструменти тощо.

У Мінрегіоні нагадали, що угода між Кабінетом міністрів України та урядом ФРН про фінансове співробітництво була укладена 17 грудня 2020 року та ратифікована Верховною Радою України 15 червня 2021 року.

Крім того, НЕК “Укренерго” також отримає кредитні кошти у розмірі 32,5 млн євро від кредитної установи для відбудови KfW під державну гарантію на модернізацію та автоматизацію 8 підстанцій. Голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький підписав кредитну угоду з KfW на 32,5 млн євро за проєктом “Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ”.

Згідно з підписаними угодами, НЕК “Укренерго” отримає 32,5 млн євро кредитних коштів від KfW під державну гарантію.

Надані кошти будуть спрямовані на модернізацію та автоматизацію 8 підстанцій південно-західної частини України, впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами та перетворення їх на високотехнологічні автоматизовані об’єкти, що відповідають європейській мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.

Крім того, у межах зустрічі також були підписані угоди про відстрочення боргу між урядом України та KfW. Відповідно до досягнутих домовленостей щодо врегулювання питання платежів, погашення боргу України за залученими кредитами KfW у межах чотирьох діючих проєктів переносяться з 2022-2023 на 2027-2031 роки.