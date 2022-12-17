Про це йдеться у повідомленні на сайті Урядового порталу.
16 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з амбасадоркою Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Під час зустрічі Сергій Марченко підписав гарантійну угоду в межах нового проєкту “Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ” з кредитною установою для відбудови (KfW).
Своєю чергою, голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький підписав кредитну угоду з KfW на 32,5 млн євро за проєктом “Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ”.
Згідно з підписаними угодами, НЕК “Укренерго” отримає 32,5 млн євро кредитних коштів від KfW під державну гарантію.
Надані кошти будуть спрямовані на модернізацію та автоматизацію 8 підстанцій південно-західної частини України, впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами та перетворення їх на високотехнологічні автоматизовані об’єкти, що відповідають європейській мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.
Крім того, у межах зустрічі також були підписані угоди про відстрочення боргу між урядом України та KfW. Відповідно до досягнутих домовленостей щодо врегулювання питання платежів, погашення боргу України за залученими кредитами KfW у межах чотирьох діючих проєктів переносяться з 2022-2023 на 2027-2031 роки.
- НЕК “Укренерго” зможе залучити до відновлення енергетичної інфраструктури близько 400 мільйонів євро. Кошти спрямують для закупівлі критично необхідного обладнання, яка пошкоджена внаслідок російських атак.
- Європейський Союз надав 50 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури України в межах дії міжнародної фінансової організації НЕФКО.
- Канада надала Україні фінансову допомогу у розмірі 115 мільйонів доларів для відновлення об’єктів енергосистеми, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.