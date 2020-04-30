Внаслідок лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження постраждало близько 5% біосферного заповідника.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження.

За словами директора Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Олександра Глущенка, в зоні постраждало близько 11,5 тисячі гектар.

“За попередніми оцінками постраждало 11,5 тис. га в південно-західній частині заповідника, що становить близько 5% території заповідника. З них приблизно 35% – ліси, 55% – поклади, 10% – водно-болотні угіддя”, – розповів він.

Відзначається, що наразі сили вчених спрямовані на те, щоб оцінити наслідки пожеж.

“Тварини великих та середніх розмірів, птахи уникли вогню, проте найбільше постраждали: мишоподібні гризуни, амфібії, рептилії, комахи. Щодо флори, то в результаті інтенсивного горіння були втрачені й пошкоджені певні рослинні угруповання”, – сказано в повідомленні.

Також уточнюється, що було врятовано жереб’ятко Пржевальського, яке відстало від табуна. При цьому повідомляється, що стадо коней мігрувало ближче до промислової зони Чорнобильської атомної електростанції.

Нагадаємо, з середини квітня в Житомирській області вирують масштабні пожежі — горять ліси та села.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що мешканцям сіл у Житомирській області, які втратили житло через масштабні пожежі, компенсують збитки.

22 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки виділити 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.