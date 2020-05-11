Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної держадміністрації в Facebook.
Незважаючи на те, що уряд дозволив пом’якшити багато обмежувальних заходів, влада самого потерпілого від коронавірусу регіону України відмовилися це робити.
Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити дію обмежень на роботу магазинів та сфери послуг, відвідування дитячих і спортивних майданчиків, перебування в громадських місцях без масок, проведення масових заходів, надання стоматологічних послуг.
Дозволено відновити роботу тільки кафе і ресторанах (в режимі доставки або на винос), адвокатським і нотаріальним бюро, кабінетам психологів, музеям.
Карантин зберігається в школах і дитячих садах.
Продовжено заборону на рух приміських автобусів і громадського транспорту в Чернівцях.
Особливий режим в’їзду і виїзду в Чернівецькій області також буде діяти до моменту прийняття окремого рішення про зняття обмежень.
Сьогодні, 11 травня, в Україні послаблюють карантинні обмеження: відкриваються стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що план виходу з карантину в країні буде переглянуто.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями.