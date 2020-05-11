Чернівецька область, де виявили 2324 випадки коронавірусної хвороби, збереже карантин в більш жорсткому вигляді в порівнянні з іншими регіонами.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної держадміністрації в Facebook.

Незважаючи на те, що уряд дозволив пом’якшити багато обмежувальних заходів, влада самого потерпілого від коронавірусу регіону України відмовилися це робити.

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити дію обмежень на роботу магазинів та сфери послуг, відвідування дитячих і спортивних майданчиків, перебування в громадських місцях без масок, проведення масових заходів, надання стоматологічних послуг.

Дозволено відновити роботу тільки кафе і ресторанах (в режимі доставки або на винос), адвокатським і нотаріальним бюро, кабінетам психологів, музеям.

Карантин зберігається в школах і дитячих садах.

Продовжено заборону на рух приміських автобусів і громадського транспорту в Чернівцях.

Особливий режим в’їзду і виїзду в Чернівецькій області також буде діяти до моменту прийняття окремого рішення про зняття обмежень.

Сьогодні, 11 травня, в Україні послаблюють карантинні обмеження: відкриваються стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.