Про це в Facebook повідомляє прес-служба Офісу Президента.
“Під час поїздки в Оман Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за іноземні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою. Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема, зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва”, – сказано в повідомленні.
При цьому Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Султанату Оман в областях важкої промисловості, енергетики, будівництва, інформаційних технологій, сільського господарства, туризму, інновацій та медицини.
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