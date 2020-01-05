Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Оман зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба Офісу Президента.

“Під час поїздки в Оман Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за іноземні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою. Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема, зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва”, – сказано в повідомленні.

При цьому Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена ​​в прямих інвестиціях з Султанату Оман в областях важкої промисловості, енергетики, будівництва, інформаційних технологій, сільського господарства, туризму, інновацій та медицини.

Раніше іранське інформаційне агентство Mehrnews повідомляло про те , що прем’єр – міністр Оману в телефонній розмові висловив прем’єр – міністру Ірану співчуття з приводу ліквідації американцями іранського генерала Касема Сулеймані .